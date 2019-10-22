Власти Ижевска потратят 1,5 млн руб. на удлинение новых остановочных комплексов

Новые остановочные комплекс, установленные в этом году, в Ижевске расширят. Администрация Ижевска объявила тендер на проведение дополнительных работ по установке навесов на остановках. Начальная стоимость контракта - 1,486 млн руб. Согласно проектной документации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен изготовить и установить модуль на удлинение на остановках общественного транспорта «Городская администрация» по ходу в центр и из центра и «ул. Кирова» по ходу из центра на 3 м. Остановки «Филармония» и «ул. Кирова» по ходу в центр удлинят на 2 м. Аукцион пройдет 28 октября.

Ранее работы по увеличению размеров были проведены на новой «умной» остановке Центральная площадь.