Глава Ижевска: камеры установят на всех новых остановках общественного транспорта

В ближайшие четыре года в Ижевске заменят все 653 остановки общественного транспорта. Каждый павильон оснастят видеокамерами для борьбы с вандализмом. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«К 19 сентября в центре города установят семь новых остановок, из которых только две "умные". Мы проверим, насколько эти остановки будут востребованы у жителей. Потрачено на их покупку около 848 тысяч руб. В ближайшие три-четыре года в городе заменят все остановки. Обязательным условием для установки новых павильонов станет наличие видеокамеры. На данный момент их стоимость не оговорена»,— отметил господин Бекмеметьев.