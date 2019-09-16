В Ижевске расширят новые остановочные павильоны на улице Пушкинской

Недавно установленные остановочные комплексы на ул. Пушкинская расширят. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на замглавы города по строительству и ЖКХ Игоря Сальникова. Сейчас подрядчик удлиняет павильоны на остановках «Центральная площадь» с 5 м до 8 м.

«От горожан поступают разные отзывы о новых остановках, в основном люди высказываются, что павильоны не предназначены для большого количества пассажиров. Поэтому было принято такое решение. Работы на двух остановках будут завершены к 18 сентября. В дальнейшем мы планируем увеличить все остановки, установленные на улице Пушкинской в этом году. Вопрос о новых параметрах павильонов решается, рассматриваем удлинение оставшихся пяти комплексов с 5 до 7 м. На всех новых павильонах будут смонтированы видеокамеры, а на двух остановках "Центральная площадь" — городские смартфоны»,— отметил господин Сальников.

Также Игорь Сальников прокомментировал жалобы жителей Ижевска на протечку крыши остановочных комплексов. «На момент образовавшейся протечки в воскресенье, 15 сентября, павильон на остановке "Филармония" по ходу в центр не был смонтирован до конца. Коммуникации для подключения видеонаблюдения не проведены, электрика не смонтирована. Подрядная организация завершает монтаж, вскрывшиеся после дождя дефекты устраняются. В ближайшие два дня работы будут завершены. Гарантия на остановки составляет пять лет. В случае неполадок подрядчик будет их устранять за свой счет»,— добавил он.

Ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что в ближайшие четыре года в городе заменят все 653 остановки общественного транспорта. К 19 сентября 2019 года в центре города появятся семь новых павильонов, два из которых «умные». На покупку такого комплекса потрачено около 848 тыс. руб.