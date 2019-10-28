Посол РФ в США: Москва предпримет «дополнительные действия» в случае размещения РСМД в Европе

Главной опасностью распада Договора о ракетах средней и меньшей дальности является появление таких ракет в Европе, заявил посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале. В случае развертывания вооружения Москва будет вынуждена предпринять «дополнительные действия».

«Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности — это появление такого класса ракет на территории европейских государств. Мы, по сути дела, можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора в конце 1980-х. И тогда это будет совершенно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий. Вот почему сегодня столь важен мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара»,— сказал господин Антонов. Он добавил, что текущая ситуация разрушает все наработки США, СССР, а потом и России.

2 августа истек срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. США и Россия отказались перезаключить договор, возложив ответственность за его расторжение друг на друга. Сейчас под вопросом находится будущее Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (истекает в феврале 2021 года). По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Вашингтон готовится к отказу от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Накануне президент Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

О планах покинуть ДОН читайте в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».