«Ведомости»: волну губернаторских отставок перенесли на весну 2020 года

Основная волна губернаторских отставок пройдет не текущей осенью, а весной 2020 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. В конце ноября—начале декабря может состояться несколько отставок, однако основная ротация запланирована на более поздний срок, добавил один из источников.

Решение о переносе связано с тем, что действующие руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме, сказал собеседник газеты. Еще одна причина — сокращение «медового месяца», когда жители положительно воспринимают новых глав регионов. «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью»,— пояснил источник. Обсуждавшиеся отставки губернаторов Еврейской автономной и Камчатской областей также могут перенести на весну.

Ранее “Ъ” сообщил о предстоящей волне губернаторских отставок. При принятии решений о судьбе действующих глав регионов Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов.

Подробности — в публикации “Ъ” «На губернаторов примеряют отставки».