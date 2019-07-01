МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, на одного из заключенных в РФ американцев. С таким заявлением на дискуссионном клубе «Валдай» выступил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он не уточнил, на кого именно предлагает обменять Константина Ярошенко.

«Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции, предполагающей дипломатический иммунитет этих объектов»,— сказал Сергей Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, одним из заключенных в РФ американцев является бывший морской пехотинец Пол Уилан. Сотрудники ФСБ задержали его в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он назвал свой арест местью за санкции США.

Позже господин Рябков уточнил, что обсуждать обмен Константина Ярошенко на Пола Уилана сейчас было бы неправильно. «Приговор Полу Уилану не вынесен, и мы должны воспринять эту ситуацию как элемент нормального следственного процесса. Здесь нет никакой политики, никаких увязок с чем бы то ни было еще в наших отношениях»,— сказал дипломат. «Мы призывали бы американскую сторону решить ситуацию с Ярошенко на разумной, сбалансированной основе, не дожидаясь даже того, как господину Уилану будет вынесен приговор»,— добавил господин Рябков.

7 сентября 2011 года россиянин Константин Ярошенко был приговорен в США к 22 годам тюрьмы за попытку сговора с целью ввоза на американскую территорию крупной партии кокаина. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В мае 2017 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила президента США Дональда Трампа помиловать Константина Ярошенко. Россиянин неоднократно жаловался на условия содержания в тюрьме.

О состоянии летчика и условиях пребывания в американской тюрьме читайте в интервью его жены “Ъ FM”.

О деле Пола Уилана — в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».