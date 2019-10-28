В третьем квартале капвложения по-прежнему не росли

Прогноз экономистов Банка России (см. “Ъ” от 27 сентября) по их же оценкам сбылся — прирост инвестиций в основной капитал в третьем квартале оценивается в интервале 0,3–0,8%, то есть вблизи уровней первого—второго кварталов 2019 года, говорится в сентябрьском комментарии регулятора об экономике.

Экономисты ЦБ отмечают, что в сентябре 2019 года опережающие индикаторы инвестиционной активности продолжали указывать на медленный рост вложений в основной капитал, хотя график, опубликованный в документе, указывает на то, что оценка годовой динамики инвестиций в сентябре стала отрицательной. «Производство и импорт инвестиционных товаров были близки к уровням соответствующего месяца предыдущего года. Немного замедлился рост грузоперевозок строительных материалов, что в том числе связано с исчерпанием эффекта низкой базы»,— комментируют авторы доклада движение основных опережающих индикаторов.

В сентябре в ЦБ отмечают сохранение тренда на рост выпуска инвестиционных товаров, который наблюдается с начала 2019 года,— впрочем, главным образом за счет электрооборудования. Рост же производства стройматериалов, наблюдавшийся с начала года, несколько замедлился. По оценкам же ЦМАКП, выпуск стройматериалов и стекла с учетом сезонности (на строительство приходится более 50% всех капвложений в РФ) в сентябре 2019 года оставался на 10% ниже среднегодового уровня 2013 года — и такое соотношение сохраняется фактически с июня 2015 года. При этом производство электрооборудования, в отличие от машин и оборудования, стагнирующих с начала 2019 года, в сентябре действительно заметно (более 10%) выросло по сравнению с околонулевым приростом в начале года.

Иными словами, рост выпуска электрооборудования вряд ли можно считать показателем, способным обеспечить устойчивый и заметный рост капвложений. В то же время прибыль в экономике в сентябре продолжала расти двузначными темпами (особенно в обработке и строительстве) на фоне еще более высокой базы 2018 года, а объем депозитов и счетов компаний в банковской системе вырос в сентябре на 4,8% в годовом выражении против отрицательной стагнации в 0,3% год назад.

Алексей Шаповалов