Банк России не ждет роста инвестиций

В опубликованном вчера комментарии ЦБ об экономике регулятор заметно снизил прогноз роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале: с 0,5–1% до 0,3–0,8%. Такие же цифры фиксировались в первом и втором кварталах 2019 года. «Как и в предыдущие месяцы, опережающие индикаторы инвестиционной активности в августе 2019 года указывали на то, что рост вложений в основной капитал оставался невысоким. Производство и импорт инвестиционных товаров были близки к уровням соответствующего месяца предыдущего года»,— фиксируют в ЦБ. При этом там отмечают, что значительный рост грузоперевозок строительных материалов в годовом сопоставлении был вызван эффектом базы, по данным Росстата, объемы строительства (на него приходится более 50% всех капвложений) в августе продолжили расти околонулевыми темпами, а выпуск стройматериалов для внутреннего рынка — сократился.

Напомним, согласно опросам представителей промышленности, которые ИЭП им. Егора Гайдара провел в июне—июле, баланс инвестиционных планов этого сектора рухнул до 32-месячного минимума. При этом, по данным Росстата (главным образом — за счет обработки, добычи и торговли), чистый финрезультат (прибыль — основной источник капвложений компаний) в январе—июле вырос на 18% в годовом выражении. Компании явно не готовы инвестировать, а их оценки степени неопределенности экономической ситуации в стране и недостаточного уровня спроса растут. В то же время планы бюджета по финансированию капвложений в рамках нацпроектов на 2019 год не выполнены, и 700 млрд руб. из этих расходов правительство решило перенести на начало 2020 года.

В случае реализации текущего инвестиционного прогноза ЦБ ожидать запланированного правительством 2-процентного роста капвложений в этом году не приходится. 25 сентября на совещании с правительством Владимир Путин назвал трудной и амбициозной задачу добиться ускорения роста инвестиций в 2020 году до 5%. Глава Минэкономики Максим Орешкин с этим согласился, указав на основное ограничение: «Очень важная история связана с восстановлением доверия предпринимателей к правоохране и судам. Без изменения тренда — а, к сожалению, по опросу предпринимателей, тренд последние несколько лет здесь носит негативный характер — получить позитивный результат в целом по инвестиционной активности будет очень трудно».

Алексей Шаповалов