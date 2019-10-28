Лечение сотовой связью

В 2020 году государственные больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья. В первую очередь Минздрав планирует обеспечить ими 2,5 млн человек с повышенным артериальным давлением. Стоимость проекта составляет не менее 10 млрд руб.— впрочем, Минздрав считает, что бюджет получит существенный вклад в ВВП за счет роста трудоспособности таких больных. В совокупности с другими новыми инициативами Минздрава расходы на удаленный мониторинг позволят ведомству увеличить бюджет нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году на четверть.
С 2020 года Минздрав планирует ввести в системе ОМС постоянный мониторинг состояния здоровья граждан с высокими показателями артериального давления — их 2,5 млн человек. Основой для федерального проекта ведомства станут итоги пилотов, которые в 2015–2018 годах были запущены в 22 регионах РФ,— в них приняли участие 32 медучреждения и 1,5 тыс. пациентов, в том числе в Белгородской, Воронежской, Ленинградской областях, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Башкирии. За счет средств ОМС больницы и поликлиники этих регионов закупали для пациентов персональные тонометры с функцией автоматической передачи данных по каналам сотовой связи. С их помощью пациенты измеряли уровень артериального давления, далее данные поступали в Центр дистанционного мониторинга и становились доступны лечащему врачу. Возможность постоянного мониторинга и корректировки терапии, как ранее заявляла глава Минздрава Вероника Скворцова, позволила вдвое большему числу пациентов снизить уровень давления, что сократило число вызовов скорой на 70%, а госпитализаций — на 50% (подробнее см. “Ъ” от 21 августа).
Как следует из описания будущего проекта, который Минздрав разослал регионам (есть у “Ъ”), стоимость обслуживания одного пациента в рамках удаленного мониторинга будет составлять 4 тыс. руб. в год — при распространении его на 2,5 млн пациентов в 2020 году проект потребует по крайней мере 10 млрд руб. из федерального бюджета. Хотя стоимость самого проекта удаленного мониторинга пациентов относительно невелика, в сумме с другими инициативами Минздрава он позволяет увеличить расходы по нацпроекту ведомства на 2020 год почти на четверть. По паспорту на «Здравоохранение» в 2020 году федеральный бюджет должен был выделить около 340 млрд руб., но в последние несколько месяцев Вероника Скворцова договорилась с Минфином о допфинансировании на 74 млрд руб. Помимо оплаты мониторинга ведомство получит 50 млрд руб. на модернизацию первичного звена, еще 14,5 млрд руб.— на лекарства для пациентов-сердечников (подробнее см. “Ъ” от 30 сентября). Впрочем, если эти траты уже зафиксированы в проекте федерального бюджета, данных о расходах на удаленный мониторинг в нем пока нет.
В совокупности с новыми полномочиями в отношении глав региональных минздравов (теперь их кандидатуры должны быть одобрены федеральным ведомством) расширение финансирования здравоохранения, как говорит источник “Ъ” в социальном блоке правительства, позволяет предположить, что «слухи об уходе Вероники Скворцовой являются только слухами». «В последнее время глава Минздрава и с помощью обсуждения реформы первичного звена, и с помощью других мероприятий явно демонстрирует близость к главе государства»,— соглашается собеседник “Ъ” на фармрынке. Однако, как говорит источник “Ъ” в финансовом блоке правительства, между министром и вице-премьером Татьяной Голиковой по-прежнему есть разногласия, поэтому и обсуждается список кандидатур на случай ее отставки. «Согласно ему, на пост министра здравоохранения в будущем могут претендовать замминистра финансов Татьяна Нестеренко и заместитель главы аппарата правительства Ольга Кривонос»,— говорит собеседник “Ъ”.
Новая инициатива Минздрава может стать частью федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который, в свою очередь, частично работает на цели параллельного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (оба входят в нацпроект «Здравоохранение»). Кардиологические болезни являются основной причиной смертности россиян (47% всех смертей), а повышенное артериальное давление — один из главных факторов их возникновения. В частности, контроль этого состояния в рамках удаленного мониторинга, предположительно, поможет Минздраву достичь целей профильного федерального проекта — к 2024 году снизить смертность от инфаркта миокарда (с 40 до 30,6 случая на 100 тыс. населения) и острого нарушения мозгового кровообращения (с 92,9 до 71,1).
Расходы на проект, как следует из результатов «пилота» в Ленинградской области — именно ее организационная модель будет принята как стандарт для всей России,— предлагается рассматривать как инвестиции. Так, по данным местного минздрава, траты больниц, на базе которых проходил проект, составили 6,351 млн руб., при этом вклад в валовый региональный продукт (ВРП), по их расчетам, за счет уменьшения числа дней таких пациентов на больничном составил 15,4 млн руб. (около 1,5% ВРП области).
Как заявляла ранее глава Минздрава, поставщиком приборов и услуг по их обслуживанию должна стать российская компания. Судя по презентации ведомства, речь может идти о приборе компании ИНМИ, она уже выигрывала несколько тендеров на поставки в рамках региональных «пилотов» в 2015–2018 годах. В то же время гораздо большая часть таких аукционов пришлась на резидента кластера «Сколково» — ООО «Дистанционные технологии», эта же компания является оператором Центра дистанционного мониторинга, куда поступали данные «пилотов» из регионов.
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