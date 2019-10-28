Лечение сотовой связью

В 2020 году государственные больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья. В первую очередь Минздрав планирует обеспечить ими 2,5 млн человек с повышенным артериальным давлением. Стоимость проекта составляет не менее 10 млрд руб.— впрочем, Минздрав считает, что бюджет получит существенный вклад в ВВП за счет роста трудоспособности таких больных. В совокупности с другими новыми инициативами Минздрава расходы на удаленный мониторинг позволят ведомству увеличить бюджет нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году на четверть.

С 2020 года Минздрав планирует ввести в системе ОМС постоянный мониторинг состояния здоровья граждан с высокими показателями артериального давления — их 2,5 млн человек. Основой для федерального проекта ведомства станут итоги пилотов, которые в 2015–2018 годах были запущены в 22 регионах РФ,— в них приняли участие 32 медучреждения и 1,5 тыс. пациентов, в том числе в Белгородской, Воронежской, Ленинградской областях, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Башкирии. За счет средств ОМС больницы и поликлиники этих регионов закупали для пациентов персональные тонометры с функцией автоматической передачи данных по каналам сотовой связи. С их помощью пациенты измеряли уровень артериального давления, далее данные поступали в Центр дистанционного мониторинга и становились доступны лечащему врачу. Возможность постоянного мониторинга и корректировки терапии, как ранее заявляла глава Минздрава Вероника Скворцова, позволила вдвое большему числу пациентов снизить уровень давления, что сократило число вызовов скорой на 70%, а госпитализаций — на 50% (подробнее см. “Ъ” от 21 августа).

Как следует из описания будущего проекта, который Минздрав разослал регионам (есть у “Ъ”), стоимость обслуживания одного пациента в рамках удаленного мониторинга будет составлять 4 тыс. руб. в год — при распространении его на 2,5 млн пациентов в 2020 году проект потребует по крайней мере 10 млрд руб. из федерального бюджета. Хотя стоимость самого проекта удаленного мониторинга пациентов относительно невелика, в сумме с другими инициативами Минздрава он позволяет увеличить расходы по нацпроекту ведомства на 2020 год почти на четверть. По паспорту на «Здравоохранение» в 2020 году федеральный бюджет должен был выделить около 340 млрд руб., но в последние несколько месяцев Вероника Скворцова договорилась с Минфином о допфинансировании на 74 млрд руб. Помимо оплаты мониторинга ведомство получит 50 млрд руб. на модернизацию первичного звена, еще 14,5 млрд руб.— на лекарства для пациентов-сердечников (подробнее см. “Ъ” от 30 сентября). Впрочем, если эти траты уже зафиксированы в проекте федерального бюджета, данных о расходах на удаленный мониторинг в нем пока нет.

В совокупности с новыми полномочиями в отношении глав региональных минздравов (теперь их кандидатуры должны быть одобрены федеральным ведомством) расширение финансирования здравоохранения, как говорит источник “Ъ” в социальном блоке правительства, позволяет предположить, что «слухи об уходе Вероники Скворцовой являются только слухами». «В последнее время глава Минздрава и с помощью обсуждения реформы первичного звена, и с помощью других мероприятий явно демонстрирует близость к главе государства»,— соглашается собеседник “Ъ” на фармрынке. Однако, как говорит источник “Ъ” в финансовом блоке правительства, между министром и вице-премьером Татьяной Голиковой по-прежнему есть разногласия, поэтому и обсуждается список кандидатур на случай ее отставки. «Согласно ему, на пост министра здравоохранения в будущем могут претендовать замминистра финансов Татьяна Нестеренко и заместитель главы аппарата правительства Ольга Кривонос»,— говорит собеседник “Ъ”.

Анастасия Мануйлова