Пилоты для гаджетов

Первым регионом, реализовавшим инициативу Минздрава по дистанционному наблюдению гипертоников с помощью гаджетов, стала Ленинградская область. С 2015 года в пилоте приняли участие около 1 тыс. пациентов Всеволожской клинической межрайонной больницы. Методика предполагала выдачу пациенту аппарата для измерения артериального давления, передающего данные через каналы сотовой связи (мобильный интернет). Показания аппарата передавались в центр дистанционного мониторинга и лечащему врачу пациента для коррекции назначенной лекарственной терапии. Центр — собственность компании «Дистанционные технологии», которая оказывала услуги по проекту в рамках госконтракта стоимостью 6,4 млрд руб.

Проект финансировался за счет субсидии региону из средств Фонда обязательного медицинского страхования. В его бюджете уже заложены средства на будущие траты ряда регионов из числа пилотных. Так, согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, Белгородской области в 2019–2021 годах на программу выделено 20 млн руб. в рамках ОМС. В Воронежской и Ленинградской областях “Ъ” сообщили о планах дальнейшего развития проекта без указания расходов.

Период работы пилота в Ленинградской области составил три года, что является максимальным сроком. Так, в Башкирии он шел два месяца (в 2018 году), в Самарской области — семь месяцев (в 2017 году), в Челябинской области — год (в 2018 году), в Санкт-Петербурге — два года (в 2015–2016 годах). В зависимости от региона в нем могли принимать участие от одной (в Башкирии) до 11 (в Воронежской области) больниц или поликлиник, а численность пациентов, которым предоставлялся удаленный мониторинг, варьировалась от 50 (в Ставропольском крае) до более 1 тыс. (в Белгородской области).

В большинстве регионов, как сообщили “Ъ”, остались довольны результатами проекта. «Технологии дистанционного диспансерного наблюдения артериального давления показали свою состоятельность и применимость. Участковый терапевт, принимавший участие в апробации, отметил высокую результативность и удобство применения при наблюдении за пациентами,— рассказали в минздраве Башкирии.— Дистанционное мониторирование свидетельствует о 99,4-процентной эффективности (отсутствии обострений гипертонической болезни на момент контроля терапии)».

В Воронежской области, согласно данным местного департамента здравоохранения, доля пациентов, достигших целевых показателей артериального давления, в ходе проекта увеличилась с 40% до 70%, а количество неотложных вызовов сократилось на 15%. В Белгородской области количество обращений за медицинской помощью снизилось на 40%.

В то же время в нескольких регионах в ходе проекта возникли различные сложности. Как сообщили “Ъ” в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, его успешному функционированию помешало отсутствие установленного размера тарифа. Кроме того, «согласно методическим рекомендациям, целевое значение группы для дистанционного диспансерного наблюдения составляет 200–300 пациентов на одного медицинского специалиста», отметили в комитете.

В результате медицинским организациям, участвующим в пилотном проекте, не удалось достичь указанного целевого значения диспансерной группы по причине недостаточной мотивации пациентов и врачей.

В министерстве здравоохранения Самарской области “Ъ” сообщили, что, хотя у проекта есть положительные результаты, необходимо повышать доступность интернета для передачи информации и расширять спектр возможностей программы.

«Технология удаленного мониторинга пациентов с повышенным артериальным давлением заслуживает большого внимания за счет своей эффективности. В случае ее распространения на всю Россию она может сыграть существенную роль в улучшении здоровья россиян»,— говорит главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. По словам же члена экспертного совета по информационно-коммуникационным технологиям Минздрава Бориса Зингермана, необходимо внимательно изучить практику пилотных проектов на предмет улучшения ее технологической составляющей — например, для полноценного подключения приборов к интернету.

Майя Иванова, Уфа; Юлия Гарипова, Челябинск; Андрей Прах, Воронеж; Елена Большакова, Санкт-Петербург; Александра Ларинцева, Пятигорск; Андрей Сазонов, Самара