Минздрав предлагает правительству оплатить лекарственное страхование

Как заявила в ходе совещания с Владимиром Путиным о модернизации первичного звена здравоохранения Вероника Скворцова, Минздрав хотел бы начать обеспечивать ряд российских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями лекарствами и специальными приборами для контроля состояния здоровья. Как рассказала министр, в 2015–2018 годах Минздрав провел в ряде регионов пилотные проекты по цифровому мониторингу артериального давления у лиц с высоким риском гипертонических кризов, в ходе которых таким пациентам выдавались электронные устройства для его контроля и связи с врачом. В результате 91% пациентов достигли целевого уровня артериального давления, на 70% сократились вызовы скорой помощи и в два раза — госпитализации и гипертонические кризы. В 2020–2021 годах ведомство предлагает распространить проект на федеральный уровень и в первую очередь включить в него 2,5 млн человек с очень высоким риском развития осложнений, закупив для них аналогичные устройства. Также Вероника Скворцова напомнила, что на правительственной комиссии с участием премьер-министра обсуждалась возможность выделить регионам субсидии на закупку лекарственных препаратов в амбулаторном звене для пациентов с высоким риском сосудистых осложнений. «Я говорю прежде всего о тех, кто перенес инсульты, инфаркты миокарда, острый коронарный синдром или любые операции на сосудах — как открытые внешне, так и эндоваскулярные — или операции на сердце. Мы провели расчеты: такая помощь позволит два года принимать необходимую терапию этим пациентам»,— отметила министр.

Анастасия Мануйлова