Первые лекарства по страховке в бюджете

Правительство впервые заложило в проект федерального бюджета субсидию на компенсацию лекарственных расходов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты. Пока проект бюджета предусматривает на эти цели по 10,2 млрд руб. в 2020–2022 годах. Однако в пятницу Белый дом сообщил о появлении поручения премьер-министра Дмитрия Медведева Минфину и Минздраву об увеличении этой суммы уже до 14,5 млрд руб. в год.

С 2020 года Минздрав расширит число категорий пациентов, которые имеют право на льготное обеспечение лекарствами в РФ. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020–2023 годы, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Летом этого года Вероника Скворцова обратилась к Владимиру Путину с предложением выделить регионам субсидии на закупку препаратов в амбулаторном звене для пациентов с высоким риском сосудистых осложнений. «Я говорю прежде всего о тех, кто перенес инсульты, инфаркты миокарда, острый коронарный синдром или любые операции на сосудах, как открытые внешне, так и эндоваскулярные, или операции на сердце»,— сообщила она (подробнее см. “Ъ” от 21 августа). Сейчас сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности россиян — от них ежегодно умирают около 700 тыс. человек. Практика оплаты таким пациентам 90% стоимости необходимых лекарств существовала в Кировской области с 2013 года в рамках пилотного проекта. По итогам первых двух лет проекта местные власти отмечали сокращение вызовов скорой помощи и потребности в стационарном лечении сердечно-сосудистых заболеваний среди населения региона на четверть (подробнее см. “Ъ” от 10 ноября 2018 года).

Пилотный проект Кировской области был одной из первых попыток опробовать в РФ модель лекарственного страхования для пациентов с конкретными заболеваниями.

Сейчас в стране действует другая система лекарственных льгот: на бесплатные препараты в амбулаторном звене имеют право отдельные категории граждан независимо от диагноза и достатка, в первую очередь ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до трех лет и многодетные матери. С учетом федеральных и региональных списков их численность в стране составляет около 28 млн человек, однако в будущем может измениться, так как сейчас Минздрав составляет единый регистр таких льготников для более эффективного учета (подробнее см. “Ъ” от 16 сентября).

В опубликованной версии бюджета, которую Минфин создавал летом этого года, расходы на новую инициативу Минздрава для всех регионов оценены в 10,15 млрд руб. ежегодно. Однако в пятницу на сайте Белого дома появилось сообщение о поручениях премьер-министра Дмитрия Медведева, данных по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог»: Минздраву и Минфину поручено предусмотреть на эти цели уже 14,5 млрд руб. В таком случае объем дополнительных средств на лекарственное обеспечение может превысить стоимость федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» целиком. В 2020 году его бюджет, согласно паспорту проекта, должен составить 13,165 млрд руб., а за период до 2024 года — 74,682 млрд руб.

Отметим, что этим летом Вероника Скворцова также обращалась к президенту с просьбой профинансировать закупку специальных приборов для контроля состояния здоровья пациентам с высоким риском гипертонических кризов. В 2020–2021 годах ведомство предлагало обеспечить ими 2,5 млн человек, однако таких расходов в нынешней версии проекта бюджета нет.

Анастасия Мануйлова