Как Минздрав видит исполнение своей идеи

Новая инициатива Минздрава может стать частью федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который, в свою очередь, частично работает на цели параллельного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (оба входят в нацпроект «Здравоохранение»). Кардиологические болезни являются основной причиной смертности россиян (47% всех смертей), а повышенное артериальное давление — один из главных факторов их возникновения. В частности, контроль этого состояния в рамках удаленного мониторинга, предположительно, поможет Минздраву достичь целей профильного федерального проекта — к 2024 году снизить смертность от инфаркта миокарда (с 40 до 30,6 случая на 100 тыс. населения) и острого нарушения мозгового кровообращения (с 92,9 до 71,1).

Расходы на проект, как следует из результатов «пилота» в Ленинградской области — именно ее организационная модель будет принята как стандарт для всей России,— предлагается рассматривать как инвестиции. Так, по данным местного минздрава, траты больниц, на базе которых проходил проект, составили 6,351 млн руб., при этом вклад в валовый региональный продукт (ВРП), по их расчетам, за счет уменьшения числа дней таких пациентов на больничном составил 15,4 млн руб. (около 1,5% ВРП области).

Как заявляла ранее глава Минздрава, поставщиком приборов и услуг по их обслуживанию должна стать российская компания. Судя по презентации ведомства, речь может идти о приборе компании ИНМИ, она уже выигрывала несколько тендеров на поставки в рамках региональных «пилотов» в 2015–2018 годах. В то же время гораздо большая часть таких аукционов пришлась на резидента кластера «Сколково» — ООО «Дистанционные технологии», эта же компания является оператором Центра дистанционного мониторинга, куда поступали данные «пилотов» из регионов.

Анастасия Мануйлова