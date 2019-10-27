Amazon не пустили в Пентагон

25 октября Министерство обороны США опубликовало сведения об очередных предоставленных ведомством контрактах. Среди них был и тендер на создание облачной инфраструктуры хранения данных на $10 млрд. За него боролись Microsoft и Amazon. В результате Пентагон принял решение в пользу первой. На этом история могла бы закончиться — если бы не многомесячные просьбы Дональда Трампа сделать все возможное, чтобы Amazon, с владельцем которой президент США находится в сложных отношениях, этот контракт не получила.

Microsoft выиграла борьбу у Amazon и получила контракт на $10 млрд от Министерства обороны США, предусматривающий создание облачной инфраструктуры хранения данных в течение ближайших 10 лет.

На просьбу СМИ прокомментировать решение Пентагона в Microsoft отправили журналистов на сайт ведомства за всеми деталями. В свою очередь, Amazon намекает на давление, которое могло быть оказано на Пентагон президентом Дональдом Трампом.

«Amazon Web Services — очевидный лидер в сфере облачных вычислений, и если бы решение принималось исходя только из оценки конкурентных предложений, то оно, очевидно, было бы другим»,— говорится в заявлении корпорации.

В июле телеканал CNN сообщал, что в администрацию президента поступил документ, рассказывающий о предполагаемом заговоре по «созданию десятилетней монополии» Amazon в сфере предоставления Министерству обороны США облачных решений. Документ был написан Кеннетом Глюком, вице-президентом Oracle, которая также боролась за контракт Пентагона, но не добралась до финальной стадии отбора. Вскоре после этого Трамп пообещал «пристально следить» за ситуацией вокруг выбора победителя тендера, сославшись на жалобы от «одних из величайших компаний в мире» — Oracle, IBM и Microsoft.

Сегодня посвященный военной тематике портал Task & Purpose опубликовал выдержки из книги «Удерживая оборону: Пентагон Трампа при министре Мэттисе» — биографии бывшего главы оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, написанной его спичрайтером Гаем Снодграссом.

Господин Снодграсс рассказывает, что летом 2018 года Дональд Трамп приказал господину Мэттису «выкинуть» Amazon из борьбы за контракт на $10 млрд. Но бывший министр обороны ответил отказом.

В феврале 2019 года господин Мэттис ушел в отставку.

Как отмечает CNN, у Трампа, помимо документа от Oracle, были и личные мотивы, чтобы Amazon не получила контракт. Он давно испытывает личную неприязнь к основателю компании Джеффу Безосу. Кроме того, он неоднократно критиковал газету The Washington Post, которой владеет господин Безос, за предвзятое освещение его деятельности, а также обвинял ее в получении незаконных привилегий от национальной почтовой службы (последнее было опровергнуто независимыми исследованиями). Еще в декабре 2015 года Трамп написал в Twitter: «The Washington Post теряет деньги, но дает своему владельцу Джеффу Безосу возможность дурачить общественность низкими налогами, которые платит Amazon. Одно большое налоговое убежище!» А в январе этого года Трамп назвал Безоса «придурком» и пожелал его газете «оказаться в лучших и более ответственных руках».

Господин Безос не остался в долгу и однажды саркастически написал в Twitter, что «прямо-таки раздавлен Дональдом Трампом, но сохранит для него местечко в ракете Blue Origin». Частная космическая компания Blue Origin, планирующая в том числе отправлять ракеты на Луну, была в свое время основана Джеффом Безосом.

Было ли предвзятым и/или незаконным решение Пентагона при определении победителя тендера, станет известно в ноябре, когда свой доклад по этому вопросу представит Управление генерального инспектора при Министерстве обороны.

Кирилл Сарханянц