Amazon стал самым дорогим брендом

Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд. Тем самым Amazon потеснил корпорации Google и Apple, делившие первые два места в рейтинге с 2007 года. В целом в рейтинг вошли 54 американских компаний и 15 китайских, российских компаний в топ-100 нет.

Впервые с 2006 года Google и Apple были оттеснены с первых двух мест в рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ, которое ежегодно публикуют рекламный холдинг WPP и исследовательская компания Kantar Millward. Первое место в нынешнем году занял онлайн-ритейлер Amazon, стоимость этого бренда авторы исследования оценивают в $315,5 млрд. Тем самым компания показала очень сильный рост — на 51% с $207,6 млрд годом ранее. Для сравнения, стоимость бренда Apple, занимающего вторую строчку рейтинга, выросла на 3% до $309,5 млрд, а находящегося на третьем месте Google — на 2% до $309 млрд.

По мнению авторов рейтинга, резкий рост Amazon отражает ее успехи в деле диверсификации своего бизнеса.

Компания не концентрируется исключительно на онлайн-ритейле, а развивает самые разные сферы от беспилотных автомобилей и голосовых помощников до производства фильмов и сериалов.

По словам Дэвида Рота, главы подразделения WPP по глобальным практикам ритейла и директора BrandZ, это доказывает, что у Amazon хорошее «расширение бренда» в самых разных категориях.

Рейтинг составляется на основе оценки материальных активов компании (недвижимость, предприятия, текущие активы, запасы свободных денежных средств), нематериальных активов (патенты, авторские свидетельства, торговые марки), финансовых показателей компании за последний финансовый год, а также опроса около 4 млн потребителей из 51 страны мира.

В общей сложности в рейтинг входит 100 компаний. Их стоимость в целом выросла в сравнении с прошлым годом на 7%, составив $4,7 трлн.

В первую десятку по стоимости брендов вошли восемь американских и две китайские компании. Среди американских компаний из топ-10 также Microsoft ($251,3 млрд), Visa ($177,9 млрд), Facebook ($159 млрд), McDonald`s ($130,4 млрд) и AT&T ($108,4 млрд). Китайские компании заняли седьмое и восьмое место — это соответственно Alibaba ($131,3 млрд) и Tencent ($130,9 млрд).

Больше всех в рейтинге американских компаний — 54, то есть больше половины всего рейтинга. На втором месте Китай с 15 компаниями, на третьем — Германия с восемью. Российских компаний в топ-100 нет.

Помимо основного рейтинга, WPP и Kantar публикуют рейтинги по отдельным регионам и отраслям от банковского дела и технологического сектора до производства продуктов питания и предметов роскоши. В топ-10 компаний энергетического сектора вошли три российские компании — «Роснефть» ($5,1 млрд), «Газпром» ($4,2 млрд) и ЛУКОЙЛ ($4,2 млрд), они заняли соответственно восьмое, девятое и десятое место в отраслевом рейтинге. При этом стоимость всех трех брендов выросла: «Роснефти» — на 7%, «Газпрома» — на 13%, а ЛУКОЙЛа — на 16%.

Яна Рождественская