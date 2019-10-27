Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке массового убийства

В Московской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего студента зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который, по версии следствия, собирался убить студентов и преподавателей, сообщил Telegram-канал Baza и подтвердили источники РБК в правоохранительных органах. При себе у него был пистолет Макарова. Дома после обыска у студента нашла еще один пистолет, предположительно, травматический, и взрывчатое вещество.

По данным Telegram-канала, Бориса Банина уже арестовали на два месяца. РБК сообщает, что против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как пишет Baza, Борис Банин собирался убить не случайных людей: он заранее подготовил список своих обидчиков. В него вошли восемь студентов, которые травили его во время учебы, и один преподаватель, который сообщил директору техникума о странностях в поведении Банина. Убийство должно было произойти 29 октября, студент готовился к нему целый год. Примером для подражания для Бориса Банина стал «керченский стрелок» Владислав Росляков.

Telegram-канал также сообщает, что Борис Банин был поклонником «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) и говорил своим знакомым, что при первой возможности уедет воевать в Сирию. Студенты неоднократно жаловались на него за то, что он прямо на занятиях смотрел видео казней людей боевиками ИГ. Банин за свое поведение получил кличку «террорист». Руководство техникума однако не собиралось его отчислять.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Студент решил разобраться с педагогом и сокурсниками».