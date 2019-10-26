В Сирии погибли 15 человек в ходе столкновений турецких военных и курдов

В Сирии произошли столкновения между турецкими и сирийскими военными, сообщает AP. Также столкновения произошли между военными Турции и курдскими силами. Как сообщает AFP со ссылкой на главу Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахмана, всего погибли 15 человек с обеих сторон в зоне между Таль-Тамром и Рас-эль-Айном.

Государственное сирийское агентство SANA сообщило, что подразделения армии Сирии входят в южные районы района Абу-Расин в сельской местности Рас-эль-Айн и продолжают продвижение на север в направлении сирийско-турецкой границы.

Столкновения происходят на фоне заключенного перемирия. Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию, Анкара начнет новую военную операцию против формирований курдов в Сирии, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений в течение 150 часов.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».