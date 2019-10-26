В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии

В Каталонии 12-й день продолжаются протесты, в субботу в Барселоне прошли несколько акций, передает El Pais. Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии. Сегодняшняя акция прошла под лозунгом «Свобода». По данным городских органов правопорядка, митинговали порядка 350 тыс. человек.

14 октября 12 лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет. После митингующие неоднократно блокировали аэропорт Барселоны и железнодорожные вокзалы.

18 октября в Барселоне прошла всеобщая забастовка, в которой приняли участие более полумиллиона человек. По данным полиции, всего в ходе протестов пострадали около 500 человек.

Ущерб от акций протеста в Барселоне, по предварительным данным, превысил €2,5 млн. В эту сумму не входят затраты на дополнительную работу персонала, в частности на уборку улиц.

О демонстрациях читайте в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».