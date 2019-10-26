Минобороны подтвердило переброску С-300ПС на российскую базу в Таджикистане

Дивизионный комплект зенитных-ракетных систем С-300ПС доставили железнодорожным транспортом на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане из Поволжья, сообщили “Ъ” в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны России. Сейчас военные подготавливают местность для размещения техники, после этого расчеты заступят на дежурство.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники. Среди них — радиолокатор подсветки и наведения, командный пункт, пусковые установки и машины обеспечения. «Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона»,— пояснили в ведомстве.

Ранее РБК со ссылкой на два источник сообщал, что Минобороны России перебросило зенитный ракетный комплекс С-300 «Фаворит» в Таджикистан, на границу с Афганистаном.