РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном

Минобороны России перебросило зенитный ракетный комплекс С-300 «Фаворит» в Таджикистан, комплекс будет находиться на границе с Афганистаном, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По словам одного из них, С-300 будет обеспечивать противовоздушную оборону 201-й российской военной базы.
«Это первый ракетный комплекс "Фаворит", который окажется на границе с Афганистаном, где действуют силы международной коалиции»,— сказал собеседник издания. По его словам, в Средней Азии С-300 есть на вооружении только у Казахстана.
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