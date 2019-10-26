В столице Чили отменили комендантский час

Военные отменили комендантский час в чилийской столице Сантьяго, сообщает AFP. Решение было принято спустя неделю демонстраций с требованием экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньеры.

«Текущая ситуация позволяет нам снять комендантский час в столичном районе»,— заявили в армии. Тем временем господин Пиньера призвал к перестановкам в правительстве. «Я предупредил министров о необходимости изменений в кабмине, чтобы противостоять новым вызовам»,— заявил президент журналистам в президентском дворце (цитата по Reuters).

Первоначальной причиной массовых протестов в Чили стал резкий рост цены на проезд в метро. Несмотря на то, что после нескольких дней беспорядков Себастьян Пиньера отменил повышение стоимости проезда, акции продолжились. В нескольких регионах страны объявлен режим ЧП и введен комендантский час. В ходе акций протеста есть погибшие и пострадавшие.

Торговая палата Сантьяго, объединяющая предпринимателей по всему Чили, оценила ущерб от протестов и беспорядков, продолжающихся в стране последнюю неделю. По подсчетам организации, торговый сектор страны потерял $1,4 млрд.