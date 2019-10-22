Парламент Чили одобрил законопроект об отмене повышения стоимости проезда в метро

Верхняя палата парламента Чили (Сенат) одобрила законопроект, разрешающий президенту страны Себастьяну Пиньере отменить повышение стоимости проезда в метро. Ранее документ одобрила нижняя палата парламента. Теперь Министерству транспорта и телекоммуникаций совместно с Казначейством предстоит изыскать средства для поддержания финансового баланса системы или компенсации реальной стоимости тарифа. Согласно финансовому отчету, эта инициатива обойдется в этом году в $3,5 млрд.

Как сообщается на сайте Сената, глава Комиссии по финансам, сенатор Рикардо Лагос Вебер, пояснил, что «президент уполномочен отменить или ограничить тариф, установленный группой экспертов. Главные дебаты в комиссии касались вопроса о возможности пересмотра бюджета для субсидирования тарифа и предотвращения ее увеличения».

Напомним, повышение цен на проезд в общественном транспорте вызвал в Чили массовые протесты, которые переросли в беспорядки. В ходе акций протеста пострадало около 500 человек, в нескольких городах задержали 1462 человека. Президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и в нескольких других городах. Чилийские власти продлили на ночь комендантский час в столице Сантьяго.