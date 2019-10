В Чили еще в нескольких коммунах и провинциях введен режим ЧП

Президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко и в коммунах Сан-Бернардо и Пуэнте-Альто. Ранее из-за протестов, переросших в массовые беспорядки, режим ЧП был введен в столице страны Сантьяго, провинции Консепсьон и регионе Вальпараисо. В районах установленного на 15 дней режима ЧП местные власти могут привлекать военных для обеспечения порядка.

По информации AFP, в результате пожара, вспыхнувшего в одном из супермаркетов Сантьяго во время беспорядков, погибли три человека. Протестующие поджигали в столице автомобили и железнодорожные составы на одном из вокзалов города. Как сообщило AP со ссылкой на местную полицию, всего в ходе протестов более 300 человек задержаны, 156 полицейских ранены.

#UPDATE Three people died in a fire in a supermarket being ransacked in the Chilean capital #Santiago early on Sunday, as protests sparked by anger over social and economic conditions rocked one of Latin America's most stable countries https://t.co/0GgAL5YX0j #ChileEnMarcha pic.twitter.com/KxNhrgR0OD