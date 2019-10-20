21 октября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Чили еще в нескольких коммунах и провинциях введен режим ЧП

Президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко и в коммунах Сан-Бернардо и Пуэнте-Альто. Ранее из-за протестов, переросших в массовые беспорядки, режим ЧП был введен в столице страны Сантьяго, провинции Консепсьон и регионе Вальпараисо. В районах установленного на 15 дней режима ЧП местные власти могут привлекать военных для обеспечения порядка.

По информации AFP, в результате пожара, вспыхнувшего в одном из супермаркетов Сантьяго во время беспорядков, погибли три человека. Протестующие поджигали в столице автомобили и железнодорожные составы на одном из вокзалов города. Как сообщило AP со ссылкой на местную полицию, всего в ходе протестов более 300 человек задержаны, 156 полицейских ранены.

Напомним, практически неделю в Чили не утихают протесты, причиной которых стало резкое повышение цен на проезд в метро. Беспорядки, начавшиеся в Сантьяго, охватили и другие города страны. После нескольких дней протеста президент Пиньера отменил повышение цен.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя