Ущерб от протестов и беспорядков в Чили оценили в $1,4 млрд

Торговая палата Сантьяго, объединяющая предпринимателей по всему Чили, оценила ущерб от протестов и беспорядков, продолжающихся в стране последнюю неделю. По подсчетам организации, торговый сектор страны потерял $1,4 млрд. В пятницу вечером в столице Чили на очередную мирную акцию протеста вышли около 1 млн граждан.

«Потери у сектора торговли превышают $1,4 млрд В более чем $900 млн предварительно оцениваются потери от краж и разрушений, которые произошли в последние дни»,— говорится в сообщении Торговой палаты (.pdf). По оценкам организации, более 25 тыс. торговых помещений пострадали во время протестов. Многие из них были ограблены и подожжены мародерами.

Участники пятничного митинга выступали против социально-экономической политики правительства и присутствия военных на улицах столицы. Военные появились сразу в нескольких городах, после того как из-за продолжающихся протестов в некоторых областях страны был введен режим чрезвычайного положения.

Chile hoy vive una jornada historica. La RM es protagonista de una pacifica marcha de cerca de 1 millon de personas que representan el sueno de un Chile nuevo, de forma transversal sin distincion. Mas dialogo y marchas pacificas requiere nuestro pais ?! #ArribaStgo?? #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 октября 2019 г.

«Чили сегодня переживает исторический день. В столице проходит мирная манифестация с участием около 1 млн человек, которые представляют мечту о новом Чили, без каких-либо различий. Больше диалога и мирных маршей требует наша страна»,— написала в Twitter мэр столицы Карла Рубилар Бараона. По данным местных СМИ, в центре города акция прошла мирно, в одном из районов столицы полиция применила водометы для разгона протестующих.

Напомним, первоначальной причиной массовых протестов в Чили стал резкий рост цены на проезд в метро. Несмотря на то, что после нескольких дней беспорядков президент Себастьян Пиньера отменил повышение стоимости проезда, акции продолжились. В нескольких регионах страны объявлен режим ЧП и введен комендантский час. В ходе акций протеста пострадали не менее 500 человек, более 1462 — задержаны.