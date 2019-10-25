Бывший губернатор Севастополя Овсянников вновь стал заместителем главы Минпромторга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова заместителем министра промышленности и торговли. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Дмитрий Овсянников уже занимал этот пост в 2015–2016 годах. Затем в 2017 году он стал губернатором Севастополя. В июле 2019 года президент России Владимир Путин освободил господина Овсянникова от должности по его собственному желанию. Врио губернатора Севастополя стал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев.

Итоги правления Дмитрия Овсянникова Читать далее

Об уходе Дмитрия Овсянникова с поста губернатора читайте в материале “Ъ” «К Севастополю причалил новый глава».