Итоги правления Дмитрия Овсянникова

11 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Как изменился регион за время его работы — в справке “Ъ”.

Дмитрий Овсянников вступил в должность губернатора Севастополя 28 июля 2016 года (в качестве и. о.) и занимал этот пост 2 года, 11 месяцев и 13 дней.

За время его правления население города увеличилось на 6,5% — с 416,3 тыс. человек на 1 января 2016 года до 443,2 тыс. на 1 января 2019 года. Рождаемость снизилась на 25,2% — с 13,5 на 1 тыс. населения в 2015 году (42-е место по России) до 10,1 по итогам 2018 года (52-е место). Смертность за тот же период снизилась на 14,1% — с 14,9 на 1 тыс. населения (24-е место) до 12,8 (46-е).

Размер среднемесячной заработной платы увеличился на 45,6% — с 21,8 тыс. руб. по итогам 2015 года (71-е место по стране) до 31,8 тыс. руб. в 2018 году (48-е место). Средний размер ежемесячных назначенных пенсий вырос за тот же период на 5,5% — с 12,5 тыс. руб. (19-е место) до 13,2 тыс. (31-е). Уровень безработицы в регионе снизился почти в два раза — с 8,3% в 2015 году до 4,2% за первое полугодие 2019 года.

Валовый региональный продукт Севастополя вырос в 1,8 раза — с 48,7 млрд руб. по итогам 2015 года до 87,6 млрд руб., прогнозируемых по итогам 2018 года. Городской бюджет остался профицитным. В 2015 году доходы составили 21,2 млрд руб., расходы — 18,4 млрд руб. В 2018 году доходы равнялись 39,5 млрд руб., расходы — 35,6 млрд руб.

Уровень преступности снизился в два раза — с 8,3 тыс. зарегистрированных преступлений в 2015 году до 4,1 тыс. в 2018 году.