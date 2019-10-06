СМИ: премьер-министр Ирака согласился провести перестановки в правительстве

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился с представленным ему планом своих помощников о широких перестановках в правительстве страны на фоне проходящих в Ираке протестов, утверждает источник телеканала Al-Sumaria.

План включает в себя формирование Верховного суда с широкими полномочиями, который будет специализироваться на вопросах коррупции и повторного расследования всех предыдущих дел о коррупции, представленных в Верховный судебный совет страны. Предусмотрено также создание национальной программы по борьбе с бедностью и безработицей.

С начала месяца в Ираке проходят антиправительственные митинги против коррупции, безработицы и ухудшающейся экономической ситуации. 4 октября по протестующим открывали огонь. По данным СМИ, с начала протестов погибло уже более 100 человек.