Премьер-министр Ирака отменил комендантский час

Премьер-министр и Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Адель Абдель Махди распорядился отменить комендантский час с 5:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщил телеканал Al-Sumaria. Напомним, в четверг, 3 октября, на фоне протестов в Багдаде был введен комендантский час.

«Главнокомандующий вооруженными силами поручил отменить запрет с 5:00 часов утра»,— говорится в сообщении телеканала. Информации о том, в каком городе или провинции отменяется комендантский час, не приводится.

Протесты продолжаются с 1 октября. Для разгона митингующих полицейские применяли уже и слезоточивый газ, и боевые патроны. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час. По данным Reuters, с начала протестов погибли 44 человека, сотни ранены. В числе погибших — двое полицейских.