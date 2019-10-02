02 октября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Ирак заблокировал Facebook, Twitter, Instagram и WhatsApp на фоне массовых протестов

Власти Ирака заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры, об этом в среду сообщила неправительственная организация NetBlocks, отслеживающая блокировки в интернете. По данным организации, блокировки связаны с продолжающимися в Багдаде и других иракских городах массовыми протестами. Ранее Bloomberg сообщало со ссылкой на данные, полученные от нескольких иракцев, что в среду они не могли зайти в Facebook и Twitter.

Демонстрации, во время которых иракцы протестовали против коррупции, безработицы и плохой работы государственных служб, начались во вторник. В Багдаде протестующие подошли к так называемой Зеленой зоне, где находятся правительственные учреждения и иностранные представительства, после чего правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибло от двух до десяти человек, несколько сотен человек получили травмы. Сегодня протесты продолжились.

Яна Рождественская


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя