Ирак заблокировал Facebook, Twitter, Instagram и WhatsApp на фоне массовых протестов

Власти Ирака заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры, об этом в среду сообщила неправительственная организация NetBlocks, отслеживающая блокировки в интернете. По данным организации, блокировки связаны с продолжающимися в Багдаде и других иракских городах массовыми протестами. Ранее Bloomberg сообщало со ссылкой на данные, полученные от нескольких иракцев, что в среду они не могли зайти в Facebook и Twitter.

Демонстрации, во время которых иракцы протестовали против коррупции, безработицы и плохой работы государственных служб, начались во вторник. В Багдаде протестующие подошли к так называемой Зеленой зоне, где находятся правительственные учреждения и иностранные представительства, после чего правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибло от двух до десяти человек, несколько сотен человек получили травмы. Сегодня протесты продолжились.

Яна Рождественская