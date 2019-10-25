«Ребят, вы не того тренируете»

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с предпринимателями в рамках форума «Сделано в Удмуртии» подверг критике разговоры о завышенной кадастровой оценке объектов недвижимости, не подкрепленные конкретными цифрами. По его словам, рост ставки налога на имущество в большинстве случаев оправдан, при этом есть случаи, когда стоимость недвижимости была занижена в разы, бизнес использовал административный ресурс и платил «копейки». Претензию он высказал и в адрес бизнес-омбудсмена Александра Прасолова, который, по его мнению, «продвигает» опасную для себя тему. Господин Прасолов тем не менее считает необходимым обсуждать этот вопрос, так в ряде случаев слишком резкий рост ставки налога приводит к разорению предпринимателей.

Встреча предпринимателей с главой республики Александром Бречаловым проходила в рамках третьего форума «Сделано в Удмуртии» в Ижевске. Почти в самом начале встречи председатель совета предпринимателей Воткинска Снежана Невоструева обратилась к руководителю региона с просьбой разобраться с ростом налоговой ставки на имущество. «В последнее время столкнулись с проблемой завышенной кадастровой оценки имущества бизнеса, многие были не готовы к этому. Ездили на совещание с уполномоченным (по защите прав предпринимателей Удмуртии — “Ъ”) Прасоловым, они сами же признают, что было много ошибок (при кадастровой оценке имущества — “Ъ”), и на нее пытаются наложить завышенную налоговую ставку»,— сказала госпожа Невоструева.

Глава Удмуртии отметил, что это«опасная для уполномоченного тема, он этого не понимает и постоянно пытается продвигать». По его словам, правильность кадастровой оценки объектов недвижимости бизнеса специалисты проверять готовы, однако чаще всего заявления о завышении стоимости не находят подтверждения. «Те ситуации, по которым мы разобрались, выглядели очень просто и цинично. Например, два торговых центра в Ижевске: у одного стоимость квадратного метра оценена 36-38 тыс. руб., у второго — 1200 руб. И это львиная доля таких ситуаций. А есть ситуации, когда много помещений от 230 до 800 руб», — сказал господин Бречалов. По его словам, имеются случаи, когда бизнес «копейки платит за имущество в качестве налогов в город, а в аренду сдает в 250-300 раз выше». Некоторые предприниматели за счет заниженной оценки недоплачивали в бюджет 15-20 млн руб., и именно такие представители бизнеса по большей части ведут разговоры о перекосах, считает глава региона.

«Кто-то, обладая административным ресурсом, а это так в Удмуртии делалось всегда, себе сделал налогооблагаемую базу такую, а кто-то честно работает — ему сделали по рынку. Зачем пытаться качать (тему —“Ъ”)? Борису Титову пишет, в федеральные СМИ, "Опора России" здесь начинает подбрасывать уголька. Ребят, вы не того тренируете»,— обратился господин Бречалов к бизнес-омбудсмену.

Присутствовавший на встрече Александр Прасолов ответил, что есть ситуации, когда нужно повышать ставку, а когда — понижать. Председатель общественной организации «Предприниматели Удмуртии» Александр Бабушкин привел пример, когда у собственника помещения ставка налога на имущество выросла с 0,4 до 1,3 млн руб., однако он не смог назвать его площадь. Глава региона сказал, что в каждом случае нужно конкретно разбираться и не спекулировать на этой теме.

После встречи господин Прасолов прокомментировал «Ъ-Удмуртия», что проблема ошибок в кадастровой оценке серьезная и не говорить о ней нельзя.

«Перекосы на мой взгляд очень большие. Действительно где-то кадастровая стоимость была гораздо ниже, но сейчас после всех переоценок она где-то стала гораздо выше, чем рыночная цена. Кроме того, раньше предприниматели, работающие на ЕНВД, УСН и патенте имели освобождение от налога на имущества. Сейчас же им предъявляются большие суммы налога, и это ведет к их разорению»,— отметил бизнес-омбудсмен.

Он считает, что льготы этим категориям предпринимателей необходимо вернуть, при этом налоги должны быть посильными для бизнеса, иначе это будет влиять на бизнес-климат и собираемость налогов. Сама методика оценки, по его мнению, несовершенна. Известно, что правительство РФ уже поддержало законопроект о совершенствовании механизмов государственной кадастровой оценки. Новая система предусматривает с 2022 года единый для всех регионов цикл оценки и единую дату оценки. Она будет проводиться один раз в четыре года.

Председатель общественного объединения «Лига предпринимательства Удмуртии» Виктор Любимов отмечает, что у многих предпринимателей резко изменилась кадастровая стоимость коммерческой недвижимости. «Например, предприниматель из Воткинска купил недвижимость за 16 млн руб., а ему приходит налог из расчета стоимости 61 млн. В ряде случаев налог на недвижимость перекрывает доход, получаемый от нее. Очень сложно изменить кадастровую стоимость, комиссия при министерстве имущественных отношений в 99% случаев отказывает, через суд так же невозможно изменить. Например, в Московской области комиссия пересматривает стоимость в 50% случаев»,— рассказал господин Любимов. Он добавил, что есть случаи, когда кадастровая оценка изначально была занижена.

По данным управления Росреестра по Удмуртии, за январь-сентябрь 2019 года комиссия по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрела более 200 заявлений в отношении 270 объектов недвижимости. Из них 126 обращений от физических лиц, 105 — от юридических и пять от органов местного самоуправления. Доля решений, принятых комиссией в пользу заявителей, составила 66%. Суммарная величина кадастровой стоимости снизилась с 6,62 млрд руб. до 5,57 млрд руб., то есть в среднем уменьшилась на 17%. Отдельно показатели по юридическим лицам не указаны.

Михаил Красильников