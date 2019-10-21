Полномочия на уполномоченного

Депутат Госсовета Удмуртии Юрий Тюрин представил членам общественной палаты и предпринимательскому сообществу региона законопроект, согласно которому уполномоченного по защите прав предпринимателей республики должен назначать не глава Удмуртии, а региональный госсовет. Такое предложение господин Тюрин пояснил необходимостью установления«независимости» бизнес-обмудсмена от исполнительных органов власти, с которыми у местных предпринимателей зачастую бывают конфликты. Также он предложил в два раза увеличить численность аппарата для более эффективной работы бизнес-омбудсмена, на что потребуется порядка 1,4 млн руб. Общественники и представители администрации главы и правительства не согласились с предложением депутата, отметив, что уполномоченный по защите прав предпринимателей эффективно работает и при текущем количестве сотрудников аппарата. Кроме того, некоторые участники дискуссии считают возможным возникновение конфликта интересов, т.к. госсовет в настоящее время возглавляет отец бизнес-омбудсмена.

Как отметил во время общественных обсуждений председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин, его предложение передать полномочия главы Удмуртии по назначению бизнес-омбудсмена госсовета не означает недоверие к руководству республики. «Он, понятно, человек мудрый, эрудированный, опытный, но он, как и никто из людей, не может знать все. Когда человек не знает все, он пользуется советами своих помощников. Дабы избежать каких-либо перекосов, которые могут быть не учтены при рассмотрении вопросов, которые касаются защиты прав предпринимателей, я считаю необходимо, чтобы эта должность была максимально независима и находилась под законодательным органом нашей республики»,— подчеркнул автор законопроекта.

С ноября 2013 года уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии является Александр Прасолов. В 2018 году глава республики Александр Бречалов назначил его на новый пятилетний срок полномочий. Александр Прасолов является сыном председателя госсовета республики Алексея Прасолова, который занимает эту должность с сентября 2017 года.

По словам господина Тюрина, бизнес-омбудсмен может занимать позицию противоположную мнению органов исполнительной власти. «Я участвовал во многих обсуждениях законопроектов, и я видел тот конфликт, который возникал при общении с правительством, различными министерствами. На встречу с предпринимателями они приходили не слышать, а объяснять, какое было принято решение. И вот этот независимый взгляд, который имел наш уполномоченный по защите прав предпринимателей, позволил во многом изменить ту линию, которая была принята первоначально»,— подчеркнул господин Тюрин.

Кроме того, разработанный им законопроект предполагает увеличение штата уполномоченного с двух до четырех человек, что повлечет за собой дополнительные бюджетные затраты в размере 1,4 млн руб. По словам заместителя министра финансов Удмуртии Натальи Походиной, сейчас содержание штата бизнес-омбудсмена обходится республиканскому бюджету в 5,2 млн руб. Однако источник финансирования по содержанию дополнительных штатных единиц, говорит госпожа Походина, не определен. По этой причине министерство финансов республики не поддержало законопроект.

У уполномоченного по защите прав предпринимателей самый маленький в Удмуртии штат. В штате у уполномоченного по правам ребенка в Удмуртии четыре человека, у уполномоченного по правам человека – 11. Согласно представленным данным, в штате бизнес-омбудсмена Нижегородской области шесть человек, Кировской области – четыре, Алтайского края – шесть, Тюменской области – четыре, Ярославской области – 10.

Не поддержал идею передачи полномочий по назначению и заместитель руководителя администрации главы и правительства, начальник государственно-правового управления Владислав Поджаров.

«Вы сказали, что уполномоченный, в принципе, эффективно осуществляет свои полномочия, в том числе находясь, будем говорить простым языком, "под главой". И находясь под главой, это не мешало ему эффективно отстаивать права предпринимателей. В чем тогда необходимость перезагрузки?», – задал вопрос господин Поджаров автору законопроекта.

Эту мысль озвучил во время заседания и председатель комиссии по безопасности, правам человека, взаимодействию с ОНК и общественному контролю общественной палаты Удмуртии Владимир Черников. Юрий Тюрин пояснил, что в случае назначения на эту должность нового человека он может не справиться с поставленными задачами, учитывая нынешние условия.

Сам господин Прасолов подчеркнул, что с численностью штата в два человека работать невозможно. «Удмуртия заняла первое место, в хорошем смысле, по индексу административного давления. Мы провели исследование, данные брали у государственных контрольных органов по четырем показателям. Это в том числе, и наша работа с этими государственными органами, с которыми я уже на протяжении пяти лет провожу работу. Конечно, с той численностью, которая есть, проводить эффективно подобную работу невозможно. Это накопительный эффект за предыдущие годы. Чтобы добиться такого результата – нужны годы работы»,— отметил Александр Прасолов.

По его словам, штат необходимо пополнить как минимум до семи человек. Он также добавил, что неэффективной является работа по юридической части, поскольку из-за отсутствия в его штате юриста он вынужден обращаться к частным адвокатам за бесплатной помощью, однако они из-за отсутствия времени не всегда готовы ему помочь.

Законопроект поддержали присутствовавшие предприниматели. Они подчеркнули значимость работы уполномоченного и отметили, что сегодня это единственный в регионе механизм, с помощью которого бизнес доносит свое мнение до республиканских властей. «К сожалению, другие механизмы на сегодня в Удмуртии не работают. Мы очень давно сотрудничаем с аппаратом уполномоченного, по моим ощущениям некоторые отрасли бизнеса были спасены именно благодаря Александру Алексеевичу. Нужно понимать, что местный бизнес — это налоги, которые идут в городской бюджет и республиканский. Поэтому, когда заходит вопрос о содержании аппарата уполномоченного, я скажу, что вложив копейку в него сейчас, мы завтра получим рубль»,— считает руководитель региональной общественной организации «Предприниматели Удмуртии» Александр Бабушкин.

Руководитель фонда «Сообщество» Евгения Ладыжец поинтересовалась у бизнес-омбудсмена, не возникнет ли конфликта интересов, если назначение уполномоченного по правам предпринимателей перейдет в госсовет Удмуртии.

«Я уже назначен главой на второй срок, переназначать меня вновь госсовет не будет, потому что работать в должности уполномоченного можно только два срока. Поэтому никакого конфликта нет. Кроме того, поменяется еще и созыв»,— ответил господин Прасолов.

После завершения общественных обсуждения Юрий Тюрин подчеркнул, что все мнения участников дискуссии будут переданы главе региона. Госсовет будет принимать решения по дальнейшей разработке этого вопроса лишь после получения заключения главы.

Оксана Мымрина