Готовы отдать даром

Кадастровая стоимость объектов недвижимости в разы стала отличаться от рыночной цены, в некоторых случаях речь идет о десятках миллионов рублей, заявили участники общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Удмуртии. При этом, отмечают бизнесмены, у них не хватает выручки для оплаты налога на имущество, что может привести к банкротствам. В региональном минфине утверждают, что сегодня в республике самые низкие в ПФО ставки налога на имущество. В Госсовете Удмуртии считают, что вопрос необходимо решать не с уменьшением ставок, а с соответствием кадастровой стоимости — рыночной.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Прасолов провел общественный совет из-за многочисленных жалоб предпринимателей республики на кратный рост кадастровой стоимости на их объекты недвижимости. По его словам, в этом году была пересмотрена кадастровая стоимость объектов, которые облагаются налогом на имущество. Кроме того, есть существенное несоответствие кадастровой стоимости реальным сделкам. Подобная ситуация сложилась и в других регионах. «Те механизмы переоценки, которые существуют через комиссии, через суд, для предпринимателей крайне затруднительны, затратны и не гарантируют никакого результата, поэтому люди туда не идут. Урегулировать проблему можно с одной стороны с помощью кадастровой стоимости, снижая ее путем переоценки, или с помощью ставок налога»,— подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Начальник управления прогнозирования и исполнения доходов минфина Удмуртии Гульназ Тимергалиева пояснила, что согласно закону по пониженным ставкам, всем органам местного самоуправления были даны рекомендации принять аналогичные по республике ставки. «Соответствующие решения были приняты в Ижевске, Сарапуле и Глазове. В Ижевске в 2019 году для объектов менее 1000 кв.м. ставка составляет 0,6%, в 2020 году – 0,9%, 2021 – 1,2%, 2022-2023 годах – 2%. В Сарапуле были приняты аналогичные решения. В Глазове в 2019 – 0,6%, но они еще будут дорабатывать, будут приводить в соответствие с теми рекомендациями, которые мы дали. Хочу сказать, что у нас самые низкие ставки в ПФО»,— подчеркнула госпожа Тимергалиева.

Как пояснил господин Прасолов такие льготные ставки распространяются на встроенные и пристроенные помещения. У остальных действует ставка 2%.

По словам бизнесменов, сегодня схожие объекты, расстояние между которыми 100-200 метров, могу разниться в стоимости в 8-10 раз. Собственник объекта в 6 тыс. кв.м., расположенного в Ижевске на ул. Телегина, 30, Сергей Черепанов отметил, что рыночная стоимость его объекта (5-6 тыс. руб. за кв.м) отличается от кадастровой (порядка 20 тыс. руб. за кв.м.) в десятки миллионов рублей. «В настоящее время объект находится без электричества, без отопления, потому что нет средств платить. Все торговые организации, банки, съехали с этого адреса. Как быть? Подарить? С удовольствием бы его подарил, потому что пока мы решаем вопросы, это приведет к банкротству»,— отметил бизнесмен.

По словам предпринимателей, аналогичная ситуация сегодня складывается и у малых объектов. Воткинский бизнесмен Борис Лучников отметил, что проблема может сказаться на строительной сфере и на обществе в целом. «У нас несколько проектов, связанных со строительством, были на стадии начала реализации. Мы планировали уже работать со строителями, но сказали, что возьмем паузу и другие строительные компании звонят и просят другую работу, потому что все объекты заморожены. Если у нас просядет рынок в Воткинске, покупательная способность у нашего моногорода, тысячи строителей окажутся без работы. Я многих ребят знаю, у них разная судьба была, кто-то побывал в заключении, они нашли себя в стройке. Чем они будут заниматься без работы, я даже боюсь представить. Их не возьмут на воткинский завод с их прошлым, и мало куда они пойдут. Мы все люди, ходим по одним улицам, хотелось бы, чтобы у всех было понимание, что это за собой повлечет. Хотелось бы жить в безопасном и сбалансированном обществе»,— подчеркнул господин Лучников.

Руководитель региональной общественной организации «Предприниматели Удмуртии» Александр Бабушкин отметил, в комитете по имуществу есть комиссия по регулированию вопросов, связанных с оценкой имущества, которая за 2019 год ни одного значимого решения в пользу предпринимателей не приняла. «Нужно поработать с составом комиссии. Я считаю, что если этот орган не выполняет возложенные на него функции, нужно значит, чтобы там предпринимателей было большинство, чтобы недовольство в массах не копилось»,— считает бизнесмен.

Первый заместитель министра имущественных отношений Удмуртии Антон Сычугов пояснил, что кадастровая оценка носит массовый характер и предусматривает наличие технических паспортов. «Если у нас их нет, и вы не передали его для учета в органы инвентаризации имущества, никто никогда не узнает, где подвал, какой этаж и так далее. Это влияет на кадастровую стоимость. Мы же понимаем, что подвал стоит дешевле, но тогда его надо поставить на учет отдельно. Тогда мы его будем в оценке видеть»,— подчеркнул замминистра.

Директор «Центра кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества» в Удмуртии Наталья Возмищева пояснила, что сегодня на кадастровую стоимость объектов влияет их год постройки, материалы стен, площадь объекта, остановки общественного транспорта, наличие подвалов и т.д. «Если мы не нашли год постройки, мы берем средний по кварталу, средний по городу, поднимаем техническую документацию, но она актуальна у нас на 2013 год, потому что с 2013 года инвентаризацию прекратили. То, что есть у нас на 2013 год, мы обязательно посмотрим. То есть если у вас убогий объект, у него стены упали, крыша провалилась, сдайте нам декларацию. Мы не знаем, к сожалению, о том, что у вас крыша упала. Есть ли у нас достоверная информация по объекту — это уже наше с вами взаимодействие. Если вы используете свое помещение под склад, а у нас стоит — торговля, обязательно надо подойти к нам за исправлением ошибки. И эти вопросы решаются достаточно быстро»,— пояснила госпожа Возмищева.

Однако предприниматели выразили мнение о том, что это схему нужно упростить, а также рассмотреть возможность уменьшения ставок налога. Уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что сложившуюся у бизнесменов проблему нужно решать на региональном уровне, муниципальном и федеральном уровнях.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Госсовета Удмуртии Юрий Тюрин считает, что снижение ставки налога на имущество невозможно, поскольку сегодня в регионе самые комфортные в этом плане условия в ПФО. «По результатам 2016-2017 годов мы занимали одно из последних мест по сбору имущественных налогов в ПФО. Говорить, что мы живем хуже всех, мы не можем. Остальные субъекты равны с нами по экономике и всем проблемам, которые существуют. Но мы собирали меньше всех налогов, нам говорили об этом неоднократно. Мы предприняли действия для того, чтобы поднять долю имущественных налогов в республике, ставки мы приняли не максимальные, сделали плавный переход, учли малонаселенные пункты, встроенные, пристроенные помещения, то есть вопрос к процентным ставкам сегодня не должен стоять. Вопрос может стоять только о кадастровой стоимости»,— считает Юрий Тюрин.

По его мнению, кадастровая стоимость должна быть приближена к рыночной и озвученные предпринимателями проблемы возникли не с введением имущественного налога. «Мы в течение 15 лет активно застраиваем наши города торговыми центрами и магазинами. Ситуация пришла к тому, что появились невостребованные площади. Если раньше был востребован каждый подвал, то теперь это не так. И чем больше мы будем строить, тем больше людей будет говорить, что пять лет назад было по-другому. Надо понимать, что тот же подвал сегодня стоит условно один миллион, но не 10-15. Если мы оцениваем его рыночно, 0,6% от этой цены — это небольшая сумма»,— говорит господин Тюрин.

Он отметил, что большие вопросы у него вызвала работа комиссии по регулированию вопросов, связанных с оценкой имущества, которая по словам бизнесменов, не приняла ни одного решения в их пользу.

Оксана Мымрина