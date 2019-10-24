Премию Сахарова присудили осужденному в Китае уйгурскому правозащитнику

Уйгурский экономист и правозащитник Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное наказание в Китае, удостоен Европарламентом премии «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова. Объявляя лауреата, президент Европейского парламента Дэвид Сассоли, призвал КНР к соблюдению прав меньшинств. Церемония награждения состоится 18 декабря в Страсбурге.

Ильхам Тохти признан в Китае виновным в призывах к сепаратизму. «Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. Несмотря на то, что он был голосом умеренности и примирения, он был приговорен к пожизненному заключению после показательного процесса в 2014 году. Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем китайское правительство освободить Тохти и призываем к соблюдению прав меньшинств в Китае»,— цитирует господина Сассоли пресс-служба Европейского парламента.

В прошлом году премию имени Андрея Сахарова присудили украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России на 20-летний тюремный срок за терроризм. Награду Европарламента получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе. В сентябре он вошел в список обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Напомним, в июле 2019 года в попытке защитить свою политику в регионе китайские власти выпустили новую «Белую книгу» о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН полагают, что китайская политика в СУАР осуществляется в нарушение прав человека, где насильно удерживается в «лагерях перевоспитания» более 1 млн мусульман.

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».