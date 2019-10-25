В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

В пятницу, 25 октября, на территории судостроительного завода АО «Адмиралтейские верфи» состоялся торжественный спуск на воду универсального патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин». В церемонии приняли участие генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, а также племянница Ивана Папанина — Валентина Романенко, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что «Иван Папанин» совмещает качества ледокола, буксира и патрульного боевого корабля, который может преодолевать лед толщиной до 1,5 метра. Проектировало его ЦМКБ «Алмаз». Водоизмещение корабля составляет 8,5 тыс. тонн, длина корпуса — более 100 м, полная скорость хода — около 18 узлов, автономность — около 70 суток, — арктическая категория — Arc7.

Патрульный корабль «Иван Папанин» строится по заказу ВМФ.