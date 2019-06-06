Петербург подступает к Арктике

К 2024 году по Северному морскому пути, по заявлениям «Росатома», на базе которого создается единый инфраструктурный оператор СМП, будет перевозиться 92,6 млн тонн грузов. По оценке аналитиков, объем добавленной стоимости судостроительной продукции для Арктики в 2019–2023 годах, созданной предприятиями Петербурга, составит более 120 млрд рублей. В том, какое развитие получат арктические регионы и как это повлияет на экономику Петербурга, разбиралась корреспондент BG Яна Войцеховская.

«Росатом» рассчитывает транспортировать по Северному морскому пути (СМП) 41 млн тонн СПГ, 17,1 млн тонн нефти, 3,5 млн тонн металла, строительных грузов, снабжения и транзита, 23 млн тонн угля и 8 млн тонн «железнодорожных грузов». Основным грузоотправителем должен стать НОВАТЭК. К 2030 году должен появиться и флот атомных ледоколов, который позволит использовать СМП круглый год: «50 лет Победы», пять новых универсальных судов по 60 МВт и сверхмощный «Лидер» на 120 МВт, который планируют построить на новой верфи «Звезда» на Дальнем Востоке, возводящуюся консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка.

Первые три атомных ледокола ЛК-60 («Арктика», «Сибирь» и «Урал»), которые строит Балтийский завод в Петербурге, должны быть сданы в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно. Контракт на еще два ЛК-60 ФГУП «Атомфлот» планирует подписать этим летом. Их суммарная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей. Ранее генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка сообщал, что заказчик не планирует менять верфь, на которой будут строиться ледоколы. На Балтийском заводе также построен первый в мире плавучий энергоблок — «Академик Ломоносов», предназначенный для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Комплексное развитие Арктической зоны и Севморпути курируется на федеральном уровне. В правительстве эту работу координирует вице-премьер Юрий Трутнев, который возглавляет госкомиссию по вопросам развития Арктики. В этом году Минвостокразвития было наделено полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны и переименовано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, рассказывает руководитель Дальневосточной практики КПМГ в России Ольга Сурикова.

Приоритетное направление

Развитие деятельности, связанной с освоением Арктической зоны, является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Санкт-Петербурга, заявили BG в экономическом блоке Смольного. Такие субъекты, как Якутия и Чукотка, которые входят в Арктическую зону, уже играют важную роль в арктической повестке, считает госпожа Сурикова, напоминая, что некоторые регионы создают собственные структуры, занимающиеся Арктикой: в Якутии — это Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, а в Петербурге — комитет по делам Арктики, притом, что Петербург в Арктическую зону не входит.

С развитием арктических проектов и с интенсификацией судоходства в Арктике будет наблюдаться мультипликативный эффект во многих секторах экономики по всей России, в первую очередь будет формироваться спрос на продукцию судостроения и услуги по ремонту судов. Петербург и Ленинградская область — в числе лидеров судостроения для Арктики: здесь расположены верфи, конструкторские бюро и научные институты, подтверждает госпожа Сурикова.

Именно в Санкт-Петербурге сконцентрирован целый комплекс научных, научно-исследовательских организаций и высокотехнологичных промышленных предприятий, говорят в комитете по делам Арктики. Кроме этого, в Петербурге находится Крыловский государственный научный центр, который является головной научно-исследовательской организацией судостроительной отрасли страны, обеспечивающей проектирование и строительство кораблей, судов и морских сооружений, в том числе ледокольного флота.

Кроме научной составляющей, Петербург выступает одним из промышленных центров, который решает задачи по освоению Арктики. В этой деятельности задействованы Центральный институт морского флота, «Гидрографическое предприятие», десять верфей, входящих в ОСК, ОАО «Концерн "Морское подводное оружие — Гидроприбор"», а также ПАО «Звезда».

В Петербурге крупнейшим производителем промышленной продукции (ледоколов) для нужд судостроения в Арктической зоне является Балтийский завод, а услуг — ЦКБ «Айсберг» (проектировщик атомных ледоколов). Крупными поставщиками и подрядчиками Балтийского завода являются АО «Эра», «Киров-Энергомаш», Адмиралтейские верфи, «Морфлот-технология», «Вяртсиля Восток», рассказывает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Судостроители в помощь

В апреле на Адмиралтейских верфях заложена ледостойкая платформа «Северный полюс», которая предназначена для осуществления круглогодичных научных исследований в широтах Северного Ледовитого океана. Судно строится по заказу Росгидромета, оно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать тяжелые вертолеты типа Ми-17. На верфи также строится патрульный ледокол «Иван Папанин» по заказу ВМФ: судно совмещает качества ледокола, буксира и патрульного боевого корабля, который может преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

В 2018 году Выборгский судостроительный завод передал компании «Газпром нефть» два дизель-электрических ледокольных судна обеспечения: «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий», которые являются самыми мощными дизель-электрическими судами подобного класса в мире.

Кроме этого, ЦКБ «Айсберг» и Крыловский центр разрабатывают проект атомного ледокола мощностью 110–130 МВт. Использование сверхмощных ледоколов, по заявлению правительства, значительно повысит экономическую привлекательность для коммерческого использования СМП между Европой и Азией. Эксперты напоминают, что высказывалась идея о том, что когда льды в результате глобального потепления растают, караваны контейнеровозов пойдут из Азии в Европу по СМП, потому что этот путь короче, чем через Суэцкий канал.

АО «СПМБМ "Малахит"» также разрабатывает концептуальный проект погружного энергомодуля для обслуживания и энергообеспечения средств подводно-подледного обустройства нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе, а также проект ледостойкого бурового и эксплуатационного комплекса для освоения мелководного шельфа Арктики.

Петербургские предприятия также производят оборудование для оснащения судов. Два проекта, разрабатываемых ЦКБ «Рубин», включены в обновленную программу социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 года. Один из них — уникальный роботизированный комплекс автономной сейсморазведки на гражданской подводной лодке-носителе, а второй — робототехнический комплекс для подводного бурения на шельфе.

Еще одним ключевым направлением освоения Арктики, в котором участвуют петербургские производители, является энергетическая инфраструктура. «Звезда-энергетика» реализовала около 20 инфраструктурных проектов по строительству автономных электростанций в Арктической зоне. «РЭП-Холдинг» участвует в реализации арктических проектов, поставляя газоперекачивающие агрегаты, энергоблоки на базе паровых и газовых турбин, центробежные и осевые компрессоры и нагнетатели.

Ресурсный потенциал

Арктическая зона имеет значительный ресурсный потенциал: в макрорегионе сконцентрировано 258 млрд тонн условного топлива, что составляет 60% всех углеводородных запасов России, говорит госпожа Сурикова. Регион в перспективе может стать крупнейшей нефтегазоносной провинцией, освоение которой позволит сохранить текущий уровень добычи нефти и нарастить долю РФ на мировом рынке СПГ. 96% грузов СМП приходится на минеральное сырье, и к 2024 году, когда грузопоток должен вырасти более чем в четыре раза, эта картина принципиально не изменится. В связи с этим активно участвуют в арктической повестке те регионы, где реализуются или планируются крупные проекты в сфере нефтегазодобычи, объясняет эксперт.

Однако есть примеры сотрудничества неарктических регионов по развитию СМП: в апреле 2019 года правительство Ленобласти подписало соглашение о развитии контейнерных перевозок с Камчатским краем, в рамках которого инвестор — ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» (совладельцем является петербургский бизнесмен Илья Трабер),— который уже строит универсальный портовый комплекс в порту Приморск, примет участие в создании контейнерного порта-хаба в Камчатском крае. Это позволит нарастить контейнерный грузопоток между двумя регионами и должно способствовать развитию СМП в качестве контейнерной линии, считает эксперт.

Ключевыми регионами с точки зрения производства промышленной продукции для нужд Арктики являются Мурманская область, где НОВАТЭК строит Кольскую судоверфь, Петербург и Приморский край, где расположена судоверфь «Звезда», считает господин Бурмистров. В целом, говорит эксперт, в реализации проектов для Арктической зоны участвует более 50 предприятий, зарегистрированных в Петербурге. Совокупный объем добавленной стоимости судостроительной продукции для Арктики в 2019–2023 годах, созданной предприятиями Петербурга, составит более 120 млрд рублей, а налоговые отчисления (НДС, налоги на ФОТ) — не менее 30 млрд рублей.