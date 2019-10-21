Патрульный корабль «Иван Папанин» спустят на воду на днях

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 будет спущен на воду в Петербурге, на «Адмиралтейских верфях», 25 октября. Об этом заявил главком ВМФ России Николай Евменов, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что «Иван Папанин» стоится по заказу ВМФ: судно совмещает качества ледокола, буксира и патрульного боевого корабля, который может преодолевать лед толщиной до 1,5 метра. Проектировало корабль ЦМКБ «Алмаз».

Водоизмещение корабля — около 8,5 тыс. тонн, длина корпуса более 100 м.