ВНИИ труда перечислил востребованные в ближайшем будущем профессии

Специалисты ВНИИ труда назвали профессии, которые востребованы сейчас и которые будут востребованы в ближайшие несколько лет. Список профессий публикует RT:
По словам специалистов, актуальны будут «дефицитные» профессии, такие как электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады или преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Отмечается, что среди востребованных останутся профессии, которые связаны с управлением фармацевтической деятельностью, большими данным, облачными приложениями и нанотехнологической индустрией.
Ранее ВНИИ труда назвал наиболее востребованные профессии в стране в 2019 году и самые невостребованные профессии.
Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Выпускники стремятся в IT и консалтинг».
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