ВНИИ труда перечислил востребованные в ближайшем будущем профессии

Специалисты ВНИИ труда назвали профессии, которые востребованы сейчас и которые будут востребованы в ближайшие несколько лет. Список профессий публикует RT:

бухгалтер,

педагог,

электрогазосварщик,

повар,

кондитер,

токарь,

машинист насосных установок,

электромеханик по лифтам,

официант,

бармен.

По словам специалистов, актуальны будут «дефицитные» профессии, такие как электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады или преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Отмечается, что среди востребованных останутся профессии, которые связаны с управлением фармацевтической деятельностью, большими данным, облачными приложениями и нанотехнологической индустрией.

Ранее ВНИИ труда назвал наиболее востребованные профессии в стране в 2019 году и самые невостребованные профессии.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Выпускники стремятся в IT и консалтинг».