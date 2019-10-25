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ВНИИ труда перечислил востребованные в ближайшем будущем профессии

Специалисты ВНИИ труда назвали профессии, которые востребованы сейчас и которые будут востребованы в ближайшие несколько лет. Список профессий публикует RT:

  • бухгалтер,
  • педагог,
  • электрогазосварщик,
  • повар,
  • кондитер,
  • токарь,
  • машинист насосных установок,
  • электромеханик по лифтам,
  • официант,
  • бармен.

По словам специалистов, актуальны будут «дефицитные» профессии, такие как электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады или преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Отмечается, что среди востребованных останутся профессии, которые связаны с управлением фармацевтической деятельностью, большими данным, облачными приложениями и нанотехнологической индустрией.

Ранее ВНИИ труда назвал наиболее востребованные профессии в стране в 2019 году и самые невостребованные профессии.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Выпускники стремятся в IT и консалтинг».

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