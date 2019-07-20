ВНИИ труда назвал самые невостребованные профессии в России

Учителя средней школы и бухгалтеры стали самыми невостребованными на рынке труда в России, свидетельствуют данные ВНИИ труда. «Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены»,— сообщили во ВНИИ (цитата по «РИА Новости»).

Эксперты ВНИИ труда проанализировали данные Росстата о том, каких сотрудников ищут крупные и средние организации. Выяснилось, что на российском рынке труда также не востребован средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности и средний персонал библиотек, музеев и художественных галерей.

Однако, отмечают эксперты, крайне высок спрос на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Также пользуются спросом профессии охранников и продавцов — в конце 2018 года было открыто 31,4 тыс. вакансий охранников и 15,5 тыс. вакансий продавцов.

Мониторинг российского рынка труда — в материале “Ъ” «Зарплаты догоняют инфляцию».