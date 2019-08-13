ВНИИ труда назвал самые востребованные профессии

ВНИИ труда назвал наиболее востребованные профессии в стране в 2019 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию института.
Среди них:
Это предварительные результаты опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. В нем участвовало 26,9 тыс. организаций из всех субъектов РФ.
Ранее ВНИИ труда назвал самые невостребованные профессии.
Каждый третий выпускник вуза хочет работать в IT-компании. Российские студенты считают это направление наиболее перспективным для построения карьеры. В топ-3 самых востребованных отраслей, по мнению респондентов, входят также консалтинг и маркетинг.
Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Выпускники стремятся в IT и консалтинг».
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