ВНИИ труда назвал самые востребованные профессии

ВНИИ труда назвал наиболее востребованные профессии в стране в 2019 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию института.

Среди них:

продавец-кассир,

повар,

педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования,

юрист,

специалист по социальной работе,

специалист по закупкам,

педагог допобразования детей и взрослых,

медсестра,

делопроизводитель,

бухгалтер,

педагог-дефектолог.

Это предварительные результаты опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. В нем участвовало 26,9 тыс. организаций из всех субъектов РФ.

Ранее ВНИИ труда назвал самые невостребованные профессии.

Каждый третий выпускник вуза хочет работать в IT-компании. Российские студенты считают это направление наиболее перспективным для построения карьеры. В топ-3 самых востребованных отраслей, по мнению респондентов, входят также консалтинг и маркетинг.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Выпускники стремятся в IT и консалтинг».