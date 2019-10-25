«Ведомости»: Минтранс хочет выделить 23 млрд рублей на компенсации за подорожание авиатоплива

Минтранс подготовил проект распоряжения о выделении авиакомпаниям 23 млрд руб. из Резервного фонда на компенсацию роста цен на керосин в 2018 году, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Выплатить компенсации перевозчикам ранее распорядился президент РФ Владимир Путин. Авиакомпании РФ просили на эти цели 30 млрд руб.

По словам собеседников «Ведомостей», 21 октября глава Минтранса Евгений Дитрих направил подготовленный ведомством проект в Минэкономики, Минфин и правительство. По задумке Минтранса, компенсации полагаются 34 авиакомпаниям. Распределить выплаты министерство предлагает пропорционально деньгам, которые перевозчики потратили на покупку топлива на внутренних рейсах.

«Ведомости» уточняют, что больше всего внутренних перевозок у Utair и S7. Предложение Минтранса невыгодно «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям» и Nordwind, у которых доля международных перевозок — 50% и выше. Чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly могут вообще не получить компенсаций.

Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям», что проект министерства направлен на согласование. В Минфине заявили, что получили предложение Минтранса. В Минэкономики и в правительстве пока никак не прокомментировали инициативу.

Напомним, по итогам 2018 года авиаотрасль в России завершила этот период с рекордным убытком 70 млрд руб. После первого полугодия 2019-го убыток составил 51,9 млрд руб. Владимир Путин поручил правительству до ноября выделить из Резервного фонда средства на компенсацию расходов авиакомпаний.

Подробности — в публикации “Ъ” «Авиакомпаниям раскроют резервы».