Ученые раскрыли напряжение

В воронежские СМИ и соцсети попало письмо сотрудников воронежского АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» — «Элемент») в Генпрокуратуру и головные структуры с жалобой на некомпетентность временного гендиректора Романа Федорова. Сотрудники обвиняют господина Федорова в ухудшении экономического состояния предприятия и просят «Ростех», «Систему», генпрокурора Юрия Чайку и вице-премьера Юрия Борисова проверить эффективность руководства. «Элемент» опровергает ухудшение финпоказателей и отмечает работу господина Федорова на прежней должности коммерческого директора, а также обещает оценить эффективность самих авторов письма.



Накануне местные СМИ опубликовали письмо с 23 подписями сотрудников НИИЭТ, в том числе заместителей гендиректора, главного инженера, начальников отделов и лабораторий, адресованное гендиректору ГК «Ростех» Сергею Чемезову, а также зампреду правительства РФ Юрию Борисову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. В нем подписанты обвиняют Романа Федорова и его предшественника Дмитрия Кожанова в снижении экономической эффективности предприятия: план поставок продукции якобы был выполнен лишь на 22% «даже с учетом фиктивных продаж», объем которых «составляет почти 113 млн руб.». По словам авторов письма, средняя зарплата упала на 20%, объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — почти в полтора раза, а техперевооружение предприятия приостановлено. Кроме того, заместителем начальника «важнейшего отдела, обеспечивающего функционирование производственной деятельности предприятия, назначен личный водитель бывшего гендиректора Кожанова». После обозначения других претензий авторы письма резюмируют, что господин Федоров «является примером того, каким не должен быть руководитель научно-исследовательского института».

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Первый заместитель гендиректора — главный конструктор предприятия Валерий Крюков рассказал “Ъ-Черноземье”, что подписавшие письмо — «все кандидаты наук, проработавшие не один год». «Нам жаль одно из ведущих предприятий страны по микроэлектронике. Временный гендиректор — человек неопытный и окружает себя советниками, в том числе по безопасности, а начался этот процесс еще при прежнем руководителе. Затормозилось прохождение по инстанциям всех бумаг, — сказал господин Крюков. — Расходы на административно-управленческий персонал непомерно выросли и съедают прибыль, а новых собственников, АФК "Система", интересует в первую очередь она. Но внедрение микроэлектроники не дает прибыли в первый же год». По его словам, подписавшихся под письмом «вызывают на ковер» к господину Федорову, а у самого господина Крюкова «теперь три варианта — уволят, посадят или дадут медаль».

В окружении господина Федорова пояснили “Ъ-Черноземье”, что к нему официальных обращений от работников не поступало. В АФК «Система» и в «Ростехе» вчера переадресовали вопросы “Ъ-Черноземье” в пресс-службу «Элемента». В «Элементе» связали недопонимания в коллективе с «организационными и кадровыми трансформациями», свойственными переходному периоду при смене владельцев.

«Мы отнесемся к изложенной в письме информации со всей серьезностью, — заявили “Ъ-Черноземье” в компании.— Предварительно можно сказать, что как минимум часть оценок, приведенных в письме, не соответствует действительности. НИИЭТ демонстрирует стабильные финансовые показатели и хорошую экономическую устойчивость, что для нас является основным критерием оценки руководства предприятия. Выручка НИИЭТ в 2018 году составила 1,28 млрд руб. По итогам 2019 года прогнозируется рост выручки на 40%, что подтверждено текущим уровнем контрактации предприятия. Институт является прибыльным, в 2018 году этот показатель составил 72,7 млн руб., прогноз на 2019 год также позитивный».

В «Элементе» подчеркнули, что Роман Федоров до временного назначения на должность и.о. гендиректора «работал коммерческим директором предприятия и зарекомендовал себя как компетентный руководитель». «По всем фактам, изложенным в письме, будет проведена проверка. В том числе будет дана оценка эффективности деятельности и самих авторов письма»,— пояснили в компании. В Генпрокуратуре оперативно не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”. Вице-премьер Юрий Борисов, по словам собеседников “Ъ-Черноземье” в НИИЭТ, переадресовал письмо работников главе Минпромторга Денису Мантурову.

Собеседник “Ъ-Черноземье”, хорошо знакомый с руководством НИИЭТ, призвал внимательно отнестись к «вопросу честности составителей письма»: «Ни одного изложенного факта не подтвердилось. Ставший замначальника отдела бывший “водитель” имеет два высших образования и опыт, а функции водителя он выполнял из-за отсутствия штатного. Зарплата платится в срок, ее средний размер — 60 тыс. руб., а ее сокращение по объективным причинам в последнее время произошло не на 20%, а на 7%. Изменение ряда процессов связано с приходом нового собственника и оптимизацией. Три года выручка института росла, лишь в последний год снизилась из-за сокращения гособоронзаказа. Но предприятие ищет новые рынки сбыта». По словам собеседника “Ъ-Черноземье”, в руководстве НИИЭТ по отношению к «протестующим» настроены достаточно жестко: «Теперь останутся либо одни, либо другие».

Олег Мухин