Рыбаки ловят рентабельность

С января 2020 года вступят в силу новые требования для рыболовецких судов: им запретят сжигать топливо с массовой долей серы более 0,5%. Это уже привело к росту цен на топливо на 20%. Новые правила и возможное повышение с начала будущего года ставок сборов за вылов водных биоресурсов снизят рентабельность в отрасли, а нагрузка на нее увеличится на 20–25 млрд руб., утверждают рыбопромышленники. Они просят власти пересмотреть планы по повышению сборов. Иначе компании найдут аргументы, чтобы повысить цены на продукцию.

Информация о росте цен на топливо для судов содержится в письме Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) на имя главы Росрыболовства Ильи Шестакова (копия есть у “Ъ”). По требованиям международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), с 1 января 2020 года всем судам в открытой части Мирового океана запрещается сжигать топливо с массовой долей серы более 0,5% (в настоящий момент не более 3,5%). Для Балтийского и Северного морей требования еще строже — не более 0,1%.

Как сообщается в письме, переход на поставки нового топлива уже спровоцировал рост цен в портах Северного рыбохозяйственного бассейна в среднем на 20%.

По подсчетам ВАРПЭ, из-за этого себестоимость добычи рыбы вырастет на 6–7%. По мнению ассоциации, вместе с планами властей повысить ставки сбора за вылов рыбы это приведет к нулевой или отрицательной рентабельности для компаний отрасли.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов уверен, что компании компенсируют затраты за счет повышения цены для потребителей. ВАРПЭ просит Илью Шестакова провести совещание и проанализировать экономические и рыночные факторы, которые окажут влияние на отрасль в 2020 году. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, новые требования увеличат нагрузку на отрасль на 20–25 млрд руб.

В Росрыболовстве не ответили на запрос “Ъ”. В Минсельхозе заявили, что к ним письмо не поступало, заметив, что вопросы топлива относятся к компетенции Минтранса и Минэнерго, а вопросы регулирования цен — к ФАС, где “Ъ” сообщили, что службе неизвестно о росте цен. В Минтрансе и Минэнерго не ответили на запросы.

Роста цен избежать не удастся, так как новое топливо качественнее, а значит, изначально дороже, считает господин Зверев. Сегодня российские нефтеперерабатывающие заводы не готовы предоставить новый продукт в нужном объеме, добавляет один из участников рынка. Топливо с необходимыми характеристиками будет производиться путем смешивания сернистого и дизельного, что дополнительно увеличивает его стоимость, соглашается собеседник “Ъ”. Крупный поставщик топлива «Трансбункер» не ответил на запрос. Связаться с «Вертекс М» и «Восточной судоходной компанией» не удалось. Не ответили на запрос “Ъ” в ЛУКОЙЛе и «Роснефти», производящих топливо для судов.

Проблема действительно существует, рассказывает гендиректор Русской рыбопромышленной компании Федор Кирсанов. Для продукции из минтая, добываемой и производимой в море, на топливо приходится более 35% себестоимости, а с 1 января топливная составляющая достигнет 45%, подсчитал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Параллельно с ростом цен на топливо может повыситься налоговая нагрузка. “Ъ” ранее сообщал, что Минсельхоз и Минфин прорабатывают различные варианты повышения ставок сбора на водные биоресурсы. По последнему варианту проекта, подготовленному Минфином, общая налоговая нагрузка на отрасль вырастет с 46 до 90 млрд руб., подсчитали в ВАРПЭ. Это может стать неподъемным для предприятий, участвующих в проектах в рамках программы инвестиционных квот и взявших обязательства исходя из стабильной фискальной системы, говорит Федор Кирсанов. Но полностью отказываться от повышения налоговой нагрузки также нельзя, считает Герман Зверев. В ВАРПЭ предлагают вернуться к варианту 2018 года, который предполагал рост нагрузки до 60 млрд руб. и был согласован с отраслью. Но в сентябре этого года первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов — поручил Минфину, ФАС и Минсельхозу доработать документ.

Алексей Полухин