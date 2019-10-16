Замкнутый краб

Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ. Причем часть средств фактически вернется участникам рынка: Владимир Путин одобрил идею направить 10 млрд руб. на субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке. Эксперты и участники отрасли поддерживают новый механизм, но отмечают, что важно понимать его условия. Между тем источники “Ъ” утверждают, что суда и так можно окупить «за пару лет».

Завершились аукционы по распределению большей части квот на вылов краба. Всего на торги выставлялся 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд руб. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные — для Северного бассейна. Квоты будут закрепляться на 15 лет, их размер в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. Как следует из данных площадки Российского аукционного дома (РАД), торги прошли по 35 лотам.

На шесть лотов с квотами на глубоководные виды краба на Дальнем Востоке заявки не поступили, говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Эти лоты будут выставлены повторно со снижением начальной цены (785,9 млн руб. на прошедших торгах). Гендиректор Русской рыбной компании Дмитрий Дангауэр поясняет, что себестоимость добычи этих крабов может быть вдвое выше, чем прочих.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства, о крабовых аукционах, 9 октября Все проходит достаточно позитивно. Не по всем лотам мы видим борьбу, но по нескольким действительно есть конкуренция и формируется справедливая цена

Крабополучатели

По данным двух источников “Ъ”, знакомых с ходом торгов, 12 из 24 лотов с квотами на вылов краба на Дальнем Востоке по начальной цене отойдут структурам владельца РРПК Глеба Франка. Ранее в РРПК поясняли, что в аукционах участвует ГК «Русский краб». Один из лотов выставлялся по начальной цене 1,28 млрд руб., стартовая стоимость остальных была в диапазоне 3,39–4 млрд руб., следует из данных РАД. По оценкам одного из собеседников “Ъ”, «Русский краб» получит более 50% квот на камчатского, синего и других видов крабов в части Охотского моря и 33,3% квот на некоторые виды в части Берингова моря.

По мнению главы Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, структуры владельца РРПК могли получить права на вылов около 10–12 тыс. тонн краба в год примерно за 50 млрд руб. Таким образом, с учетом имеющихся квот на 2,6 тыс. тонн краба структуры Глеба Франка могут получить право на добычу до 15% этого ресурса. В «Русском крабе» информацию не подтвердили, пообещав рассказать об итогах торгов после публикации протокола.

Источники “Ъ” исходно называли РРПК одним из главных бенефициаров аукционов.

Так, утверждали собеседники “Ъ”, именно РРПК стояла за письмом, направленным в конце 2017 года президенту Владимиру Путину с предложением перевести распределение квот на вылов краба на торги. В компании причастность к письму неоднократно опровергали.

Как напоминает господин Савельев, в 2017 году структуры РРПК заплатили за квоты на примерно 2,5 тыс. тонн краба в год более 10 млрд руб. То, что цены серьезно не изменились, говорит о сомнительной выгоде аукционов для государства, указывает он. В Росрыболовстве не предоставили комментарий. В РАД отметили, что по ряду лотов было достигнуто значительное превышение начальной стоимости. В Минсельхозе заявили, что официальные данные будут опубликованы в протоколе заседания комиссии, которая состоится в ближайшее время.

Остальные квоты на Дальнем Востоке получили местные добытчики краба, говорят источники “Ъ”.

Кроме того, добавляет один из них, один лот с квотами на вылов краба в Японском море начальной стоимостью 1,2 млрд руб. может отойти ООО «Островной-краб», где 5% у структуры Сбербанка (см. “Ъ” от 11 октября). В Северном бассейне часть лотов получили компании, связанные с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК), добавляет источник “Ъ”. Президент СЗРК Геннадий Миргородский не ответил на вопросы “Ъ”. В Сбербанке и основном владельце «Островной-краб» УК «Дальневосточный рыбак» оперативный комментарий не предоставили.

Всего на аукцион выставлялись квоты на вылов около 46 тыс. тонн ресурса в год — менее 50% от всей добычи.

Финансовые итоги не раскрываются, Росрыболовство рассчитывало выручить от продажи всех лотов 135–140 млрд руб. Вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев в сентябре в письме президенту Владимиру Путину отмечали, что в результате проведения аукционов ожидается пополнение бюджета по пессимистичному прогнозу на 100 млрд руб., а в оптимистичном на 160 млрд руб.

Крабостроители

Как выяснил “Ъ”, часть вырученных средств уже распределена, причем фактически в пользу самих участников рынка: президент Владимир Путин согласился выдать бюджетные субсидии для строительства краболовов на верфях Дальнего Востока. Предполагается, что заказчики судов смогут получить из бюджета компенсацию до 20% их стоимости. Соответствующая виза от 1 октября стоит на письме президенту от вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева (копия есть у “Ъ”). О новом механизме господдержки дальневосточных верфей Юрий Трутнев объявил в начале месяца, после совещания в Хабаровске по вопросу развития судостроения в регионе (см. “Ъ” от 2 октября).

Речь идет о строительстве краболовов, которые будут заказаны как раз по итогам состоявшихся аукционов. На каждый лот должен быть построен краболов. Готовность выполнить заказ в регионе выражали «Восточная верфь», Находкинский судоремонтный завод, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, центр судоремонта «Дальзавод», Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (вместе с заводом «Пелла»), а также Судостроительный завод им. Октябрьской революции (подробнее о договоренностях с верфями см. “Ъ” от 12 сентября).

РРПК планировала заказать восемь краболовов на Амурском и четыре — на Хабаровском заводах, изучала возможность строительства десяти судов на Онежском ССЗ ФГУП «Росморпорт». По данным “Ъ”, также речь шла о заказе на пять судов на Окской судоверфи Владимира Лисина. СЗРК планировал поделить заказ на десять судов между Выборгским судостроительным заводом и «Красным Сормово».

В письме вице-премьеров говорится, что из расчета строительства 31 краболова объем господдержки может составить до 10 млрд руб.

На документе, с которым ознакомился “Ъ”, стоит положительная виза президента. Представители Алексея Гордеева и Юрия Трутнева подтвердили “Ъ”, что поручение выполнить указание уже направлено в профильные ведомства.

По информации “Ъ”, в начале октября уже состоялось совещание Юрия Трутнева с представителями верфей, на котором обсуждалось, как обеспечить «приемлемые условия» строительства краболовов на Дальнем Востоке.

В частности, поднимался вопрос о том, что издержки дальневосточных верфей, в том числе затраты на логистику, электроэнергию и персонал, выше, чем в европейской части РФ. При этом сейчас победители крабовых аукционов на дальневосточные участки не обязаны строить краболовы в регионе. Учитывая более конкурентные предложения верфей европейской части РФ и наличие у них опыта, дальневосточные предприятия могли получить минимум заказов. Господин Трутнев отмечал, что необходимо найти меру поддержки, чтобы заказчикам было выгодно работать с дальневосточными верфями. В Минвостокразвития тогда поясняли, что субсидии должны нивелировать существующую разницу в 20% в итоговой стоимости строительства судов сравнительно с верфями Северо-Запада РФ.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что для реализации запланированных проектов по строительству 31 краболова в рамках инвестквот верфям Дальнего Востока необходима модернизация: покупка современного оборудования, увеличение штата, в том числе высококвалифицированных кадров. По оценкам ВАРПЭ, это потребует дополнительного финансирования со стороны государства в размере 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа).

Но источники “Ъ” в отрасли обращают внимание на отсутствие ясности с распределением субсидий. Например, привязка субсидии к доле в стоимости судна может фактически стимулировать верфи завышать цены. Кроме того, неясно, от какой именно цены будут рассчитываться субсидии — как правило, окончательная цена определяется только по итогам сдачи судна и, как показывает пример строящихся рыбопромысловых судов, может существенно отличаться от заявленной при закладке.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников оценивали среднюю стоимость выставленных на аукцион крабов от $7–8 тыс. до $18–20 тыс. за тонну. Таким образом, продажа 10 тыс. тонн ресурса может ежегодно приносить $70–200 млн в текущих ценах, а возможный доход за 15 лет освоения такой квоты может быть на уровне $1–3 млрд. Как отмечает один из участников рынка, при высоких ценах и сравнительно низкой себестоимости добычи окупить затраты на строительство одного судна для вылова краба можно за пару лет.

Анатолий Костырев, Анастасия Веденеева