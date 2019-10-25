«Руслан» застоялся в Ульяновске

Лизинговая компания «Ильюшин Финанс» (ИФК) рассматривает возможность реализации своего единственного самолета Ан-124-100 «Руслан» по демпинговой цене, рассказывают источники “Ъ”. Его пытаются продать за $25 млн при цене $85 млн, но большого интереса самолет не вызывает. Однако, по данным “Ъ”, на «Руслан» претендовала китайская компания, а КНР уже покупает всю документацию на более тяжелую версию Ан-124 — «Мрию» и может войти в капитал производящего двигатели для них украинского «Мотор Сич».

ИФК не может найти покупателя на свой Ан-124-100 «Руслан» (бортовой номер 08-02, регистрационный RA-82080), рассказали источники “Ъ” в сфере грузовых перевозок и лизинга. Самолет уже несколько лет простаивает на площадке авиазавода «Авиастар-СП» в Ульяновске. Машина выпущена там же в июне 2004 года. По словам собеседников “Ъ”, это «самый новый» из «Русланов» — после 2004 года самолет не производился.

До 2012 года самолет принадлежал авиакомпании «Полет», пока за долги не перешел в собственность ИФК. По информации “Ъ”, машина простаивает с 2011 года, налет составляет всего 8 тыс. часов. Судно планировали продать еще при предыдущем гендиректоре ИФК Александре Рубцове, но из-за напряженных отношений с Украиной не удавалось решить вопрос продления летной годности с украинским ГП «Антонов». Партнер юрфирмы «Ильяшев и партнеры» (обслуживает ГП «Антонов») Роман Марченко говорит, что при обращении любого эксплуатанта, который желает продлить летную годность «Руслана», ГП «Антонов» как разработчик и держатель сертификата типа будет обязано заключить договор на предоставление такой услуги. Но эксплуатант не может находиться в санкционном списке, а стороны должны договориться о коммерческих условиях.

«Получив самолет, ИФК выяснила, что у него отсутствует часть комплектующих. Машина использовалась как их донор. Несколько лет ушло на ее восстановление»,— рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с состоянием «Руслана». До конца судно так и не восстановлено.

В ИФК “Ъ” подтвердили, что стоит задача реализации этого самолета. «Оценка стоимости будет производиться с учетом реального технического состояния самолета, анализа рынка, переговоров с потенциальными покупателями, в том числе иностранными»,— говорят в компании. ИФК, рассказывают источники “Ъ”, в отсутствие собственных средств планирует восстановить его за счет покупателя после получения аванса.

Несколько лет назад лизингодатель вел переговоры с грузовой Maximus Air Cargo из ОАЭ, у которой в парке есть один Ан-124-100: та была готова купить машину за $85 млн, но ее не устроило, что на восстановление уйдет больше года, говорит собеседник “Ъ”. «Сегодня условно рыночная цена машины — около $60 млн. Минимальная цена, по которой в ИФК готовы продать ее,— $25 млн»,— рассказывает другой источник “Ъ”.

Еще одним претендентом на самолет была китайская структура, название которой источники “Ъ” не раскрывают. По словам одного из них, потенциальный покупатель «был посредником между ИФК и госструктурами Китая». «Руслан» может понадобиться Китаю для создания своего грузового самолета. Китайское издание Sohu 22 октября сообщало, что украинское КБ «Прогресс» передаст КНР всю документацию по грузовому самолету Ан-225 «Мрия», превосходящему Ан-124-100 по грузоподъемности (250 тонн против 120 тонн). Китайские предприятия также могут войти в уставный капитал украинского завода «Мотор Сич», производящего двигатели Д-18Т для «Руслана» и «Мрии».

Крупный российский эксплуатант «Руслана» «Волга-Днепр» на днях заявил о консервации двух своих самолетов из-за сокращения рынка (см. “Ъ” от 23 октября), и еще один ему не нужен. Украинским «Антоновским авиалиниям» машину в текущей внешнеполитической ситуации вряд ли продадут, считают собеседники “Ъ”. Ан-124-100 также используется Минобороны РФ, однако, по словам собеседников “Ъ”, большая часть грузов перевозится на Ил-76МФ, а для перевозки уникальных грузов ведомство обладает достаточным парком. В Минпромторге и Минобороны от комментариев отказались.

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий говорит, что этот самолет уникален, но сегодня на рынке не востребован. «Русал» используется только для перевозок негабаритных грузов, это отдельный сегмент рынка, а в перевозке обычных грузов не может конкурировать с Boeing-747 Cargo, поскольку серьезно уступает ему в экономической эффективности. Эксперт допускает, что самолет по демпинговой цене может быть приобретен специализированным музеем в качестве экспоната.

Герман Костринский