«Волга-Днепр» консервирует «Русланы»

Грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» сокращает 100 сотрудников и законсервирует один-два самолета Ан-124-100 («Руслан») из-за падения спроса на международные грузоперевозки. Перевозчик рассчитывает на возобновление спроса в будущем. С начала года объем грузоперевозок российскими компаниями упал на 6,4%, хотя внутри РФ они выросли на 4%. Эксперты называют падение спроса мировой тенденцией, действия авиакомпании — логичными, но сомневаются, что ситуация кардинально выправится.

Авиакомпания «Волга-Днепр» отправит на консервацию один-два самолета Ан-124-100 («Руслан») и сократит «до 100 человек из 1,5 тыс. сотрудников авиакомпании», рассказали “Ъ” в компании. Решение принято в связи со снижением спроса на рынке перевозок негабаритных грузов. На этой неделе СМИ писали о якобы сложном финансовом положении перевозчика, больших задержках в выплатах зарплаты и принуждении сотрудников к отказам от нее до конца года. Перевозчик не ответил “Ъ” на вопрос о проблемах с выплатами. Впрочем, источник “Ъ”, близкий к руководству авиакомпании, подтвердил, что «небольшая задержка с зарплатой была, но все вопросы решены, проблем больше нет».

Информацию о принуждении отказаться от зарплат собеседник опроверг. Он подтвердил, что сокращение штата готовится, «но еще не начиналось, сейчас прорабатываются списки на сокращение».

ООО «Авиакомпания ''Волга-Днепр''» — мировой лидер по доставке сверхтяжелых и негабаритных грузов воздушным транспортом, создано в 1990 году. Компания зарегистрирована в Ульяновске, где находятся ее база и административный офис. Флот насчитывает 12 судов Ан-124-100 «Руслан» и пять судов Ил-76ТД-90В. Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2018 года кредиторская задолженность авиакомпании составила 3,696 млрд руб. при дебиторской 11,458 млрд руб. Выручка достигла 11,722 млрд руб., чистая прибыль — 6,416 млрд руб., по сравнению с 2017 годом она выросла почти в два раза.

По данным Росавиации, количество перевезенных авиакомпанией грузов за восемь месяцев упало на 39,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (до 10 тыс. тонн), грузооборот снизился на 37,8% (до 69 млн ткм). Падение в первую очередь коснулось перевозок негабаритных и сверхтяжелых грузов. У входящей в «Волга-Днепр» компании «ЭйрБриджКарго» падение перевозок грузов с начала года составило 7,1%.

В среднем по отрасли перевозка грузов снизилась на 3,9%, перевозка на международных направлениях сократилась на 6,4%, при этом на внутренних линиях, наоборот, выросла на 4%.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что «Волга-Днепр» своим появлением сама создала предложение на перевозки негабаритных и сверхтяжелых грузов, за которым последовал спрос, «но со спросом пошло не все гладко». Значительную долю спроса давали перевозки различных обеспечительных грузов по контрактам с НАТО, но в апреле 2018 года «Волга-Днепр» отказалась участвовать в тендере на новый контракт с альянсом, планируя «сфокусироваться на коммерческом гражданском секторе». По мнению эксперта, «ряд очевидных внешних факторов поставил авиакомпанию в ситуацию, когда такое решение является наиболее разумным». Он полагает, что «и второй значимый сегмент — миротворческие миссии — тоже начал сдуваться», сжался после падения цен на нефть и нефтегазовый сектор.

Господин Пантелеев считает падение спроса на международные грузоперевозки общемировой тенденцией, но не уверен, что рынок вернется к росту. «Сейчас не видно предпосылок, чтобы ситуация улучшалась, и если не предпринимать ничего, то исход для авиакомпании будет печальным. Не исключаю, что дальше ситуация на рынке будет только хуже, но, если компания приспособится сейчас, она будет в выигрыше в сравнении с конкурентами. Впрочем, как таковая доставка негабаритных и сверхтяжелых грузов в определенном объеме будет востребована всегда, и этот рынок будет, пока есть Ан-124-100. Но этот самолет не вечен, а замены ему пока нет»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск