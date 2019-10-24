SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на ресурс SpaceNews.com. Для этого компании потребуется запустить 6–8 ракет-носителей более чем с 60 спутниками на каждой из них.

В настоящее время SpaceX получил лицензию от Федеральной комиссии по связям США на запуск почти 12 тыс. спутников на орбиту. А на прошлой неделе компания подала еще один запрос в Международный союз электросвязи с просьбой указать радиочастоты для связи с дополнительными 30 тыс. спутников Starlink.

В мае SpaceX уже выпустила первые 60 спутников на орбиту ракетой-носителем Falcon. В июне SpaceX потеряла связь с тремя из них: они вернутся на Землю в течение года.

Подробнее о системе читайте в публикации “Ъ FM” «Илон Маск настраивается из космоса».

Евгений Федуненко