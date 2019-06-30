SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии Starlink

SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании. Они больше не функционируют и будут «пассивно сходить с орбиты». Предположительно, спутники вернутся на Землю в течение года.

Как отмечается, в SpaceX ожидали подобного развития событий. «Здесь очень много технологий и, возможно, что некоторые спутники не будут работать»,— говорил основатель компании Илон Маск журналистам 15 мая. При этом 42 спутника уже достигли своей окончательной орбиты.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

О перспективах миссии — в материале “Ъ FM” «Илон Маск настраивается из космоса».