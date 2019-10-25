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Фото: Катерина Евгеньева / Коммерсантъ

Ритейлеры идут на рынок

Розничные сети нашли нишу в гастромаркетах

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

В надежде сохранить падающий трафик и сократить издержки на аренду продуктовые сети решили обновить свои магазины по принципу гастромаркетов, ставших популярными в последнее время среди москвичей. Так, X5 Retail Group намерена открывать подобные объекты на месте закрывающихся гипермаркетов «Карусель». Подобный формат намерена развивать и «Азбука вкуса».


Часть гипермаркетов уходящей с рынка «Карусели» (входит в X5 Retail Group; за первые девять месяцев 2019 года выручка всей группы составила 1,26 трлн руб.) переоборудуют под современные гастромаркеты. Эту информацию “Ъ” обнаружил в презентации новой концепции развития сети, которую ритейлер 23 октября представил в Лондоне на дне инвестора. Кроме традиционных для супермаркетов полок на обновленных площадках появятся детские зоны, винный и пивной бары, кафе, открытая кухня. Торговые площади будут разбиты на отдельные зоны. Обновленные гипермаркеты будут работать под вывеской «Перекрестков», о чем сообщалось месяц назад.

В пресс-службе X5 сообщили “Ъ”, что окончательная концепция еще не финализирована, но в подобном виде в тестовом режиме работают три «Перекрестка», открытые на площадях «Карусели». До 2021 года будет перезапущено еще 34 гипермаркета. Сумму инвестиций в компании не раскрывают. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, обновление 37 «Каруселей» обойдется в 5,5 млрд руб. Всего под этим брендом работает 91 магазин, из которых 49 открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных.

Таким образом, ритейлер решает проблему с избыточной арендуемой площадью, а формат гастромаркета позволяет привлечь посетителей, считает аналитик «Атон» Виктор Дима. Затраты классических гипермаркетов на аренду помещений не окупаются из-за падения трафика, соглашается консультант Joe DeVries the Retail Company Ирина Болотова. Это подтверждают и представленные пресс-службой X5 показатели: в обновленном на Таллинской улице «Перекрестке» товарооборот вырос на 25%, средний чек — на 7% относительно аналогичного периода до реконструкции.

Российский ритейл переосмысляет свою работу в формате гипермаркетов и ориентируется на западные тренды, считает господин Бурмистров. По его мнению, сети намерены наращивать долю кулинарии и свежей продукции. Так, в среднем оборот от готовой еды у российских продуктовых магазинов не превышает 10% от всей выручки, при потенциале 20%.

Кроме того, как выяснил “Ъ”, похожую смену концепции планирует и «Азбука вкуса» (состоит из 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily; в 2018 году оборот достиг 60 млрд руб. без НДС). Компания создает в действующих магазинах корнеры с готовой пиццей, пастой, свежими продуктами и сладостями. В пресс-службе «Азбуки вкуса» пояснили, что тестировать концепцию планируется в новом магазине, который будет открыт 1 ноября в аутлете Novaya Riga Outlet Village.

Одной из основных задач «Азбуки вкуса» в разработке новой концепции Михаил Бурмистров называет необходимость в снижении инвестиций в открытие каждого магазина. «Сеть могла тратить до 100 млн руб. на один супермаркет, в то же время как на открытие аналогичного по площади "Перекрестка" необходимо примерно 60 млн руб. С помощью новой концепции ритейлеры могли оптимизировать затраты на 10–15%»,— заключает эксперт.

Конкуренция на этом рынке неизбежна, полагает Андрей Кабанов, директор по аренде ADG Group, создающей сеть районных центров на базе старых советских кинотеатров, расположенных в спальных районах Москвы. Там же предусмотрены фудхоллы. Рост числа подобных площадок за пределами Третьего транспортного кольца, продолжает господин Кабанов, спровоцирует качественный отбор арендаторов.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова, Анатолий Костырев


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