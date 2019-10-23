Покупатели перестают ходить в магазины

Российские покупатели переключаются на покупку продуктов в онлайне. В результате за десять лет доля стационарных магазинов в структуре рынка должна снизиться с 90,4% до 84,2%. X5 Retail Group уже тестирует экспресс-доставку в Москве продуктов из своих магазинов «Пятерочка», а также планирует начать поставлять готовую еду со своей фабрики-кухни. Сервис может быть распространен на всю страну, что сделает компанию конкурентом «Яндекс.Еды» и Delivery Club.

К 2029 году доля стационарной розницы на российском продуктовом рынке может снизиться с нынешних 90,4% до 84,2%. Такие данные представил СЕО X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Игорь Шехтерман на дне инвестора компании, который прошел 23 октября в Лондоне. Оборот всего рынка за этот период может вырасти почти в два раза — с 17,6 трлн до 30,2 трлн руб. При этом доля онлайн-доставки продуктов должна увеличиться с 0,2% до 4,5%, сегмент доставки готовой еды может вырасти с 1% до 2,5%.

X5 уже рассматривает себя участником рынка доставки готовой еды наряду с такими компаниями, как «Яндекс.Еда» и Delivery Club, заявил господин Шехтерман. У X5 сегодня работает одна фабрика-кухня в Подмосковье мощностью свыше 120 тонн продукции в день, с ассортиментом около 600 SKU. Сейчас продукция поставляется в «Перекрестки», в ближайшее время начнется доставка в «Пятерочки», отметил он.

По словам господина Шехтермана, X5 также планирует запустить подобную фабрику в Санкт-Петербурге, которая должна покрыть потребности всего Северо-Западного федерального округа. Кулинария также будет поставляться в «Перекрестки» и «Пятерочки». X5 уже тестирует экспресс-доставку продуктов из «Пятерочки» в Москве и планирует также доставлять на дом готовую еду. В перспективе сервис может быть запущен по всей стране.

Доставка готовой еды и развитие онлайн-каналов — одни из ключевых фокусов для X5, следует из выступления Игоря Шехтермана.

В 2029 году компания хочет увеличить свою долю на российском продуктовом рынке с 11,6% до 20%. При этом 20% выручки должны приносить новые бизнесы, включая онлайн, доставку еды и развитие сети постаматов. По словам Игоря Шехтермана, в день в «Пятерочке» выдается около 20 тыс. заказов из интернет-магазинов. Компания также планирует организовать выдачу заказов на кассах и установить в магазинах свои пункты выдачи заказов, добавил он.

На 30 сентября 2019 года под управлением X5 находились 15,7 тыс. магазинов, включая 14,8 тыс. «Пятерочек» и 811 супермаркетов «Перекресток». Выручка компании за первые девять месяцев 2019 года выросла на 14%, до 1,26 трлн руб. EBITDA увеличилась на 20,7%, до 95,9 млрд руб., чистая прибыль — на 11,8%, до 25 млрд руб.

Анатолий Костырев, Лондон