«Вкусвилл» пополнит гардероб

Одна из самых быстрорастущих продуктовых сетей в России — «Вкусвилл» начала расширять и non-food-сегмент. В магазинах компании появились корнеры с детской одеждой российской марки Loloclo, среди инвесторов которой основатель онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов, а также топ-менеджеры Merrill Lynch и Credit Suisse. При стагнации всего fashion-рынка детский сегмент в 2018 году вырос на 5%, до 449 млрд руб.

Российский бренд детской одежды Loloclo договорился об установке корнеров на территории пяти магазинов «Вкусвилл» в Москве. Об этом “Ъ” сообщила одна из основательниц марки Яна Беккер. По ее словам, в дальнейшем полный ассортимент бренда будет доступен через сервис Click & Collect во всех магазинах сети. Представитель «Вкусвилла» Юлия Литвинова подтвердила “Ъ” информацию о сотрудничестве, добавив, что корнеры работают с конца сентября. Во «Вкусвилл» входит более 1 тыс. магазинов. По данным Infoline, в январе—июне 2019 года выручка сети выросла на 54,3%, до 39,9 млрд руб. год к году. В числе совладельцев «Вкусвилла» — фонды Baring Vostok (12,16%).

Бренд базовой детской одежды Loloclo был основан в 2017 году Яной Беккер и Юлией Терентьевой, которые сегодня владеют по 35,77% в ООО «Лолокло». Еще 15% принадлежит основателю онлайн-кинотеатра Ivi Олегу Туманову. Также среди инвесторов — топ-менеджеры Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse Андрей Ленвальский (5%) и Вячеслав Курочкин (1,28%) соответственно. Кроме того, 1,28% компании владеет финансовый директор сети пиццерий «Додо пицца» Кирилл Вырыпаев. Владельцем еще 2,05% указан Антанас Петрошюс. В СМИ человек с таким именем и фамилией упоминается в связи с делом о мошенничестве вокруг латвийского банка крови.

Условия сделки стороны не раскрывают. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, самой дорогой частью контракта для бренда одежды могло оказаться обязательное участие в рекламных кампаниях и продвижении корнеров. Вероятнее всего, Loloclo делится процентом с продаж своих товаров и оплачивает аренду, добавляет консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова.

На данный момент Loloclo — это только онлайн-магазин, а главный тренд рынка — обеспечение возможности покупки как онлайн, так и в стационарной точке, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Сейчас в ассортименте Loloclo — одежда и аксессуары для новорожденных и детей от 2 до 12 лет. Брюки стоят от 799 руб., куртки-парки — от 2,8 тыс. руб., юбки — от 649 руб. В Loloclo говорят, что цены во «Вкусвилле» такие же, как в собственном онлайн-магазине. В 2019 году продажи Loloclo ожидаются на уровне 50 млн руб., добавили в компании.

Как отмечает господин Бурмистров, «Вкусвилл» еще в 2016 году включил в ассортимент первые непродовольственные товары и теперь, закрыв потребность в категориях повседневного спроса, занялся другими позициями. Ранее стало известно об открытии в магазинах «Вкусвилл» аптек «Монастырев» (см. “Ъ” от 8 октября). Юлия Литвинова говорит, что сеть планирует и дальше расширять non-food-сегмент, не вдаваясь в подробности.

Категория детской одежды, в отличие от fashion-рынка в целом, растет. По данным FCG, в 2018 году продажи одежды, обуви и аксессуаров для детей выросли на 5%, до 449 млрд руб., тогда как весь рынок остался на уровне 2,36 трлн руб. При этом добавление детского условного «экопродукта» в категории одежды может оказаться интересным решением, отмечает представитель сети «Детский мир» Надежда Киселева.

По словам Михаила Бурмистрова, расширение non-food-сегмента и открытие корнеров во «Вкусвилле» напоминает создание мини-торгцентров вокруг сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group), где есть сервисы выдачи заказов, магазины продажи аксессуаров для мобильных устройств и пр. Госпожа Лебсак-Клейманс напоминает, что одежный онлайн-ритейлер Lamoda также может открыть 500 пунктов выдачи заказов в «Пятерочке». В случае «Вкусвилла» и Loloclo успешность партнерства будет зависеть от совпадения целевых аудиторий и ассортимента корнеров, указывает она.

Никита Щуренков